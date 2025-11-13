Intanto Martin ha parlato così ai canali ufficiali di Aprilia alla vigilia del Gran Premio. "Non vedo l'ora di tornare con la squadra. Sono davvero contento di come sta lavorando il team e vorrei congratularmi con Aprilia e Bezzecchi per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo ora è iniziare a preparare al meglio la prossima stagione; ora non ha senso parlare di risultati: l'importante è macinare giri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti per il 2026"