A Valencia è il giorno dell'ultima conferenza piloti della stagione, LIVE sul canale 208 di Sky e in streaming su NOW dalle 16. Parleranno Bezzecchi, Bagnaia e Acosta. Intanto Jorge Martin si prepara a tornare in pista: ha ottenuto l'ultimo ok dei medici e anche una penalità: in gara dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente provocato in Giappone con Bezzecchi. Anche Maverick Vinales al rientro, mentre Marc Marquez sarà sostituito ancora da Nicolò Bulega
LA CLASSIFICA PRIMA DI VALENCIA