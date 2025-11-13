Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, la conferenza del GP Valencia in Spagna LIVE dalle 16

live MotoGp

di Federico Parodi

A Valencia è il giorno dell'ultima conferenza piloti della stagione, LIVE sul canale 208 di Sky e in streaming su NOW dalle 16. Parleranno Bezzecchi, Bagnaia e Acosta. Intanto Jorge Martin si prepara a tornare in pista: ha ottenuto l'ultimo ok dei medici e anche una penalità: in gara dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente provocato in Giappone con Bezzecchi. Anche Maverick Vinales al rientro, mentre Marc Marquez sarà sostituito ancora da Nicolò Bulega

LA CLASSIFICA PRIMA DI VALENCIA

in evidenza

GP Valencia, la conferenza piloti LIVE dalle 16 su Sky e NOW

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio di Valencia
LIVE

Ancora assente, invece, Marc Marquez, rimpiazzato da Nicolò Bulega. Per l'italiano 15° posto nella sua prima gara in MotoGP lo scorso weekend a Portimao

Non solo Martin: a Valencia rientra anche Maverick Vinales, che ha superato i problemi alla spalla che ne hanno pesantemente condizionato la seconda metà di stagione dopo l'infortunio al Sachsenring

Prima dell'ufficialità del 'fit' è arrivata la penalità per Jorge Martin che domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente provocato al via della Sprint di Motegi e che ha coinvolto anche il suo compagno di team Bezzecchi

Martin, c'è l'ok dei medici: sarà in pista nel weekend

Martin, c'è l'ok dei medici: sarà in pista nel weekend

Vai al contenuto

Martin: "L'obiettivo è iniziare a preparare la stagione 2026"

Intanto Martin ha parlato così ai canali ufficiali di Aprilia alla vigilia del Gran Premio. "Non vedo l'ora di tornare con la squadra. Sono davvero contento di come sta lavorando il team e vorrei congratularmi con Aprilia e Bezzecchi per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo ora è iniziare a preparare al meglio la prossima stagione; ora non ha senso parlare di risultati: l'importante è macinare giri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti per il 2026"

Martin dichiarato 'fit': sarà in pista a Valencia

Jorge Martin pronto al rientro in pista: lo spagnolo ha ottenuto l'ultimo ok dai medici e sarà in pista a Valencia per l'ultimo atto della stagione 2025

A parlare saranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm)

Buongiorno da Valencia, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) è in programma l'ultima conferenza piloti della stagione

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP all'ultimo ballo: conferenza alle 16 su Sky

live MotoGp

A Valencia è il giorno dell'ultima conferenza piloti della stagione, LIVE sul canale 208 di Sky e...

Martin, c'è l'ok dei medici: in gara avrà penalità

gp valencia

Jorge Martin è stato dichiarato 'fit' e sarà dunque in pista nel weekend di Valencia, ultimo...

Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso Esteban

MERCATO PILOTI

Lo spagnolo, dopo un finale di stagione brillante da sostituto con due quarti posti tra Australia...

Moto2, Msi passa da Boscoscuro a Kalex

Verso il 2026

Dopo aver vinto il Mondiale con Ogura e aver vissuto un 2025 complicato, la squadra spagnola...

MotoGP torna a Valencia: guida all'ultimo GP 2025

live su sky

Nel weekend la MotoGP chiude la stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia, LIVE su Sky...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS