Introduzione

Massimo dei voti per Alex Marquez e il team Gresini, trionfatori nella Sprint. Super gara di Acosta e Giannantonio, entrambi sul podio. Solo un 5° posto per il poleman Bezzecchi, che ha conquistato però aritmeticamente il terzo posto nel Mondiale. Ancora una delusione per Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo