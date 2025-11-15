MotoGP a Valencia: le pagelle della Sprint Racedi p. beltramo
Introduzione
Massimo dei voti per Alex Marquez e il team Gresini, trionfatori nella Sprint. Super gara di Acosta e Giannantonio, entrambi sul podio. Solo un 5° posto per il poleman Bezzecchi, che ha conquistato però aritmeticamente il terzo posto nel Mondiale. Ancora una delusione per Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
SEMPRE MARQUEZ
- Pure a Valencia continua il dominio, anche figurato, dei Marquez: Marc guarda, Alex vince. Nella Sprint di oggi Alex ha dominato confermando lo straordinario livello raggiunto quest'anno con l'assistenza di un fantastico team Gresini e della sua Ducati 24.
ALEX: 10
- Per Alex è la terza vittoria sprint 2025 dopo Silverstone e Portimao, un successo ottenuto con forza, grinta, ma soprattutto un ritmo incredibile. 10, perfetto dal via alla fine riuscendo a contenere alla prima curva Bezzecchi che aveva un'anteriore morbida, lui invece dura. Si stramerita la promozione alla moto ufficiale da martedì.
SUPER PEDRITO
- Dietro, secondo anche oggi, un fantastico Pedrito Acosta che ha cercato in tutti i modi, con aggressività e classe, di vincere una gara, lui che ancora non c'è riuscito dopo quasi due anni completi (manca domani...) in MotoGP.
ACOSTA: 9
- Resta di gran lunga il migliore delle KTM, senza paragone: 9. E ha un'ultima possibilità per riuscire a portare a casa quel successo che agogna.
BINDER: 7; BASTIANINI: 5
- Il secondo pilota di KTM è Binder 8° (7) mentre Bastianini ha chiuso 13° una stagione molto difficile (5). Il rientrante Viñales ha chiuso lontano, ma va bene che ci sia di nuovo. NG.
DIGGIA: 9
- Partenza imperfetta per Fabio Di Giannantonio (9) che però lotta al limite e riesce al penultimo giro a superare, con un duello rusticano bello ed emozionante, un Raul Fernandez in ottima forma con la sua Aprilia Trackhouse azzurrina e conquista il podietto del sabato.
RAUL FERNANDEZ: 8
- I due hanno dato spettacolo con sorpassi e controsorpassi, ha trionfato il pilota del team VR46 grazie probabilmente alla maggiore esperienza, visto che pure Raul (8) è un esordiente anche se vincente. Bello vedere questi nomi nuovi occupare spesso le prime righe delle classifiche. E pure il Diggia di nuovo al suo livello.
BEZ, CHE PECCATO!
- Ci si aspettava più di un quinto posto da Marco Bezzecchi che partiva in pole e attraversa un periodo di forma straordinario, invece dopo una partenza buona, un intoppo tra curva 1 e la 2 in accelerazione e poi anche durante la gara.
BEZZECCHI: 8
- Ha una gran voglia di fare meglio domani, per chiudere il suo campionato con un risultato che sia lui sia Aprilia meritano. Comunque “The Bez” ha lottato benissimo con Quartararo ed è sicuramente 3° nel mondiale: 8.
MORBIDELLI: 7
- Chiude un buon GP per Ducati anche Franco Morbidelli in sesta posizione dopo una gara combattiva e solida, 7; mentre Aldeguer, buttato fuori da una follia di Miller, chiude 11° (NG).
BAGNAIA: 4
- Male invece Pecco dopo un errore del box in qualifica che lo ha lasciato senza benzina per un ultimo tentativo di entrare in Q2, oggi 14°. 4.
BULEGA: 6
- Sedicesimo, a soli 3 secondi da Pecco ha chiuso Nicolò Bulega impegnato sempre nella sua lezione immersiva di MotoGP, 6.
OGURA: 7; BRAVO MARTIN
- Bene la giornata di Aprilia con Ogura nono (7) e un veloce anche se lontano causa una uscita di pista in frenata del rientrante Jorge Martin. Aspettiamo a giudicarlo, ma bello il ritmo che teneva dopo il dritto, roba da secondo gruppo. E Aprilia sempre più veloce in tutti e 4 i piloti. Bravi.
QUARTARARO: 7
- Anche questa volta il meglio di Yamaha è tutto raccolto nella prestazione combattiva del francese che parte bene, lotto davanti fin che le gomme reggono e poi scende, stavolta fino al settimo posto. 7.
MILLER: 6
- Jack, infatti, è dodicesimo alla fine e ha commesso un grosso errore con Aldeguer: 6.
RINS E OLIVEIRA: 5
- Rins non è quello che speravamo (15°), 5; Oliveira 17°: 5.
MIR: 4
- Peccato per Honda che al primo giro ha perso i due piloti ufficiali con Mir (4) che scivolando ha centrato Marini buttando a terra pure lui. (NG).
ZARCO: 6
- Il migliore della casa è così stato Zarco, decimo, 6; mentre Espargaro è stato veloce nelle qualifiche, meno in gara, d'altronde è un collaudatore e deve portare a casa più informazioni possibile, diciannovesimo, 6. Chantra come sempre lontano: 3.
