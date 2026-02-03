Introduzione
In archivio la prima delle tre giornate di test ufficiali a Sepang. Marc Marquez torna in pista dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare alle ultime gare della scorsa stagione e firma subito il miglior tempo davanti a Di Giannantonio. In casa Ducati si è svolto un lavoro sull'aerodinamica con comparative tra le nuova e la vecchia carena. Aprilia ha iniziato con un confronto tra RS-GP25 e RS-GP26 e in seguito ha provato diverse soluzioni aerodinamiche e un forcellone nuovo. Lavoro a 360° per Honda. Yamaha, che non potrà contare su Quartararo per i prossimi due giorni di test a causa di una frattura al dito, ha lavorato sull'aerodinamica con due configurazioni diverse di telaio e forcellone; Ktm si gode un Maverick Vinales (3° tempo) in gran forma
Quello che devi sapere
MotoGP in pista a Sepang per i test ufficiali
La classifica dei tempi: Marc Marquez il più veloce
- Miglior tempo per Marc Marquez nella prima giornata di test a Sepang. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 1:57.018 il suo miglior passaggio, precedendo Di Giannantonio (+0.256) e Vinales (+0.277). 4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 8° Bagnaia.
Velocità di punta: Ducati e Ktm le migliori
Ktm e Ducati sono state le moto migliori per quanto riguarda la velocità di punta. Bene anche Aprilia e Honda, più indietro la Yamaha con il nuovo V4.
La classifica delle velocità di punta per ogni costruttore:
- 1) Marc Marquez (Ducati): 345 km/h
- 1) Enea Bastianini (Ktm): 345 km/h
- 3) Marco Bezzecchi (Aprilia): 343.9 km/h
- 4) Joan Mir (Honda): 342.8 km/h
- 5) Fabio Quartararo e Jack Miller (Yamaha): 335.4 km/k
Ducati, provata la nuova carena
- Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Alex Marquez hanno provato un nuovo pacchetto aerodinamico. Sono state svolte delle comparative tra la vecchia (nella foto a sinistra) e la nuova carena (a destra). Di Giannantonio la testerà, invece, nella giornata di mercoledì 4 febbraio
Lavoro a 360° per Aprilia
- Lavoro a 360° per Aprilia: Bezzecchi ha iniziato con un confronto tra la RS-GP25 e la RS-GP26, successivametne ha provato diverse soluzioni aerodinamiche sulla moto 2026 e nel promeriggio ha testato un forcellone nuovo. Savadori ha proseguito il lavoro di sviluppo su diversi elementi e ha lavorato sull'ergonomia.
Honda continua a fare passi avanti
- In casa Honda si è lavorato sull'ottimizzazione sotto ogni aspetto del pacchetto già presentato nei test di Valencia al termine della stagione 2025. La casa giapponese è in 6^ e 7^ posizione con Marini e Mir. Più indietro le due Lcr di Zarco e Moreira: il francese ha chiuso 11° mentre il brasiliano, che ha proseguito il lavoro iniziato negli Shakedown, ha firmato il 19° tempo precedendo l'altro rookie Razgatlioglu.
- Mercoledì si prevede una giornata simile per i piloti del team giapponese, mentre giovedì si passerà a lavorare sui time attack e sulle simulazioni gara.
Il lavoro in casa Yamaha
- In casa Yamaha Alex Rins ha provato forcelloni e telai diversi usando tre set di gomme soft. Nei prossimi due giorni si concentreranno sul setup senza introdurre pezzi nuovi, quindi niente altre prove
- Nella sessione mattutina il rookie Toprak Razgatlioglu ha utilizzato un codone senza appendici aerodinamiche (nella foto sotto). Il turco ha chiuso questa prima giornata di test con il 21° tempo.
Dito rotto per Quartararo, test finiti
- Nella sessione mattutina Fabio Quartararo è stato protagonista di una brutta caduta in curva 5. Il pilota Yamaha, che nel pomeriggio era comunque tornato in pista, si è rotto un dito e tornerà a casa: i suoi test sono già finiti.
- "Siamo ancora lontani. Sulla percorrenza di curva e la velocità di punta c'è ancora margine, ma è normale: siamo all'inizio di un nuovo progetto", il commento del Diablo prima di salutare Sepang per fare rientro a casa
Ktm si gode Vinales, telaio e aerodinamica nuovi per Acosta
- Il team austriaco ha constatato l'ottimo stato di forma di Maverick Vinales, terzo e primo dei non ducatisti. Gli altri tre piloti fuori dalla top 10: 12° Bastianini, 13° Binder e 15° Acosta. Pedro ha provato un nuovo telaio e una nuova aerodinamica
'Reparto Corse' speciale test ogni giorno alle 15.45
- Da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test', lo spazio di approfondimento sul lavoro in pista a Sepang in onda ogni giorno fino a giovedì alle 15.45. Conduce Vera Spadini, da Sepang tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato Giovanni Zamagni