Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, oggi i test di Sepang: le novità e le FOTO dalla Malesia

MotoGp

Introduzione

In archivio la prima delle tre giornate di test ufficiali a Sepang. Marc Marquez torna in pista dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare alle ultime gare della scorsa stagione e firma subito il miglior tempo davanti a Di Giannantonio. In casa Ducati si è svolto un lavoro sull'aerodinamica con comparative tra le nuova e la vecchia carena. Aprilia ha iniziato con un confronto tra RS-GP25 e RS-GP26 e in seguito ha provato diverse soluzioni aerodinamiche e un forcellone nuovo. Lavoro a 360° per Honda. Yamaha, che non potrà contare su Quartararo per i prossimi due giorni di test a causa di una frattura al dito, ha lavorato sull'aerodinamica con due configurazioni diverse di telaio e forcellone; Ktm si gode un Maverick Vinales (3° tempo) in gran forma

 

MOTOGP, TUTTI I TEMPI DEI TEST DI SEPANG 

Quello che devi sapere

MotoGP in pista a Sepang per i test ufficiali

  • Archiviati gli Shakedown, la MotoGP è tornata in pista a Sepang per la prima delle tre giornate di test ufficiali. Team e piloti hanno continuato a lavorare in vista del Mondiale 2026, che scatterà in Thailandia nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo (LIVE su Sky Sport o in streaming su NOW).

1/10

La classifica dei tempi: Marc Marquez il più veloce

  • Miglior tempo per Marc Marquez nella prima giornata di test a Sepang. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 1:57.018 il suo miglior passaggio, precedendo Di Giannantonio (+0.256) e Vinales (+0.277). 4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 8° Bagnaia.

2/10
pubblicità

Velocità di punta: Ducati e Ktm le migliori

Ktm e Ducati sono state le moto migliori per quanto riguarda la velocità di punta. Bene anche Aprilia e Honda, più indietro la Yamaha con il nuovo V4.

 

La classifica delle velocità di punta per ogni costruttore:

  • 1) Marc Marquez (Ducati): 345 km/h
  • 1) Enea Bastianini (Ktm): 345 km/h
  • 3) Marco Bezzecchi (Aprilia): 343.9 km/h
  • 4) Joan Mir (Honda): 342.8 km/h
  • 5) Fabio Quartararo e Jack Miller (Yamaha): 335.4 km/k

 

3/10

Ducati, provata la nuova carena

  • Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Alex Marquez hanno provato un nuovo pacchetto aerodinamico. Sono state svolte delle comparative tra la vecchia (nella foto a sinistra) e la nuova carena (a destra). Di Giannantonio la testerà, invece, nella giornata di mercoledì 4 febbraio

4/10
pubblicità

Lavoro a 360° per Aprilia

  • Lavoro a 360° per Aprilia: Bezzecchi ha iniziato con un confronto tra la RS-GP25 e la RS-GP26, successivametne ha provato diverse soluzioni aerodinamiche sulla moto 2026 e nel promeriggio ha testato un forcellone nuovo. Savadori ha proseguito il lavoro di sviluppo su diversi elementi e ha lavorato sull'ergonomia

5/10

Honda continua a fare passi avanti

  • In casa Honda si è lavorato sull'ottimizzazione sotto ogni aspetto del pacchetto già presentato nei test di Valencia al termine della stagione 2025. La casa giapponese è in 6^ e 7^ posizione con Marini Mir. Più indietro le due Lcr di Zarco e Moreira: il francese ha chiuso 11° mentre il brasiliano, che ha proseguito il lavoro iniziato negli Shakedown, ha firmato il 19° tempo precedendo l'altro rookie Razgatlioglu.
  • Mercoledì si prevede una giornata simile per i piloti del team giapponese, mentre giovedì si passerà a lavorare sui time attack e sulle simulazioni gara

6/10
pubblicità

Il lavoro in casa Yamaha

  • In casa Yamaha Alex Rins ha provato forcelloni e telai diversi usando tre set di gomme soft. Nei prossimi due giorni si concentreranno sul setup senza introdurre pezzi nuovi, quindi niente altre prove
  • Nella sessione mattutina il rookie Toprak Razgatlioglu ha utilizzato un codone senza appendici aerodinamiche (nella foto sotto). Il turco ha chiuso questa prima giornata di test con il 21° tempo. 

7/10

Dito rotto per Quartararo, test finiti

  • Nella sessione mattutina Fabio Quartararo è stato protagonista di una brutta caduta in curva 5. Il pilota Yamaha, che nel pomeriggio era comunque tornato in pista, si è rotto un dito e tornerà a casa: i suoi test sono già finiti. 
  • "Siamo ancora lontani. Sulla percorrenza di curva e la velocità di punta c'è ancora margine, ma è normale: siamo all'inizio di un nuovo progetto", il commento del Diablo prima di salutare Sepang per fare rientro a casa

8/10
pubblicità

Ktm si gode Vinales, telaio e aerodinamica nuovi per Acosta

  • Il team austriaco ha constatato l'ottimo stato di forma di Maverick Vinales, terzo e primo dei non ducatisti. Gli altri tre piloti fuori dalla top 10: 12° Bastianini, 13° Binder e 15° Acosta. Pedro ha provato un nuovo telaio e una nuova aerodinamica

9/10

'Reparto Corse' speciale test ogni giorno alle 15.45

  • Da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test', lo spazio di approfondimento sul lavoro in pista a Sepang in onda ogni giorno fino a giovedì alle 15.45. Conduce Vera Spadini, da Sepang tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato Giovanni Zamagni

10/10
pubblicità