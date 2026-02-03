Introduzione

In archivio la prima delle tre giornate di test ufficiali a Sepang. Marc Marquez torna in pista dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare alle ultime gare della scorsa stagione e firma subito il miglior tempo davanti a Di Giannantonio. In casa Ducati si è svolto un lavoro sull'aerodinamica con comparative tra le nuova e la vecchia carena. Aprilia ha iniziato con un confronto tra RS-GP25 e RS-GP26 e in seguito ha provato diverse soluzioni aerodinamiche e un forcellone nuovo. Lavoro a 360° per Honda. Yamaha, che non potrà contare su Quartararo per i prossimi due giorni di test a causa di una frattura al dito, ha lavorato sull'aerodinamica con due configurazioni diverse di telaio e forcellone; Ktm si gode un Maverick Vinales (3° tempo) in gran forma

MOTOGP, TUTTI I TEMPI DEI TEST DI SEPANG