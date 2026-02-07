Tardozzi: "Sono stati davvero dei buoni test, abbiamo provato nuove cose. Penso che i risultati alla fine dei test sia ottimo, abbiamo avuto 4 Ducati nella top 5. Siamo molto contenti, ma sappiamo che anche i nostri avversari sono molto forti. Sappiamo che stanno lavorando per migliorare, come ogni anno bisogna aspettare l'inizio del campionato per vedere chi lotterà per il mondiale. La cosa più importante è che tutte le Ducati siano competitive, non solo un pilota"