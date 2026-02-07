MotoGP 2026, presentazione piloti e team in diretta streaming da Kuala Lumpur
Ètempo di presentazioni per la MotoGP che a Kuala Lumpur dà vita a un evento show con piloti e team in vista della stagione 2026, LIVE ora sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW oltreché qui su skysport.it. Intanto manca sempre meno all'inizio del Mondiale: il 21 e 22 febbraio ci sono i test di Buriram, poi nel weekend del 27 febbraio-1 marzo il GP inaugurale sempre in Thailandia
in evidenza
Ora è il momento del team Honda LCR di Zarco e Moreira!
Miller: "Un consiglio a Toprak? Di non ascoltarmi, fare l'opposto di quello che dico", scherza. "Conosciamo tutti il suo livello, se avrà bisogno di aiuto farò il possibile per guidarlo. Qualsiasi cosa di cui avrà bisogno sarò a disposizione". Toprak: "Mi ha aiutato molto anche nei test, siamo ottimi compagni di squadra e spero di godermi quest'anno che sarà di apprendimento"
Jack Miller: "Toprak sicuramente ha fatto lo stoppie migliore, nonostante le condizioni non fossero ottimali". Razgatlioglu: "Spero che abbiano apprezzato i tifosi"
I due piloti Yamaha Pramac hanno raggiunto il palco!
E nonostante l'asfalto bagnato, eccolo il proverbiale 'stoppie' di Toprak Razgatliolgu!
I piloti, lasciata la corsia dei box, passano tra le strade della città facendo un po' di "show" prima di raggiungere il palco.
Inizia la presentazione dei team: il primo a essere presentato è il team Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu!
Sale sul palco Pablo Nieto, team manager VR46: "Ciao a tutti, è un piacere essere qui. VR46 si sente sempre a casa qui. Proveremo a fare del nostro meglio durante questa stagione"
Enea Bastianini, intervistato dalla 'corsia dei box': "La pioggia ha smesso, possiamo procedere con il programma. Quindi tutto ok. Avremmo preferito condizioni da asciutto per andare in moto ma va bene comunque. Mi sento confidente nel fare qualche podio quest'anno, ho un anno in più di esperienza con questa moto e vedremo".
Tardozzi: "Sono stati davvero dei buoni test, abbiamo provato nuove cose. Penso che i risultati alla fine dei test sia ottimo, abbiamo avuto 4 Ducati nella top 5. Siamo molto contenti, ma sappiamo che anche i nostri avversari sono molto forti. Sappiamo che stanno lavorando per migliorare, come ogni anno bisogna aspettare l'inizio del campionato per vedere chi lotterà per il mondiale. La cosa più importante è che tutte le Ducati siano competitive, non solo un pilota"
Arriva sul palco Davide Tardozzi, team manager Ducati Lenovo: "Ci troviamo sempre bene qui, ci fa piacere girare a Sepang ed essere qui stasera"
Borsoi: "L'esperienza in questo paese è sempre fantastica, abbiamo 6 giorni di test, mi piace molto essere qui. Difficile dire che è più bravo a fare gli 'stoppie' tra Miller e Razgatlioglu. Sono entrambi forti e veloci, sarà una bella sfida tra di loro"
Sale sul parco Gino Borsoi, team director del team Yamaha Prima Pramac: "Siamo pronti! E' un piacere essere qui, grazie per averci invitato in questo fantastico evento. Nel 2026 un nuovo progetto, un nuovo pilota e sono molto contento".
Per l'occasione è stata allestita una corsia dei box a Kuala Lumpur. I piloti partiranno dai box per raggiungere il palco e attraverseranno le strade della città
Dopo una intro dei conduttori, in onda una clip sulla stagione 2025
INIZIA L'EVENTO MOTOGP!
Tra poco si parte! Manca sempre meno all'inizio dell'evento di Kuala Lumpur
La doppia versione malese di Alex Rins
Ieri sera il "Party" a Kuala Lumpur
Il rinnovo Bezzecchi-Aprilia è stata la prima ufficialità in vista del 2027. Ecco la situazione nel mercato piloti MotoGP tra rinnovi e rumors
Bezzecchi 'sposa' Aprilia: rinnovo con matrimonioVai al contenuto
Alex Marquez miglior tempo: la classifica finale dei test
Test MotoGP: la CLASSIFICA finale dei tempi a SepangVai al contenuto
Moreira in versione autista
Assenti Quartararo e Aldeguer
Gli unici assenti a Kuala Lumpur sono gli infortunati Fabio Quartararo (dito rotto nei test, è rientrato in Europa dopo il day 1 a Sepang) e Fermin Aldeguer, che ha saltato i test dopo l'operazione al femore
Intanto ieri i piloti hanno fatto la loro prima foto di gruppo della stagione 2026, con le torri Petronas alle spalle
Come si svolgerà l'evento
I piloti sfileranno per le strade della capitale della Malesia in sella alle loro moto, intrattenendo il pubblico, per poi salire sul palco. Il tutto immersi in un'atmosfera suggestiva, con le Torri Petronas sullo sfondo. Previsti anche spettacoli musicali, con protagonisti i The Script, gruppo pop rock irlandese, il dj internazionale Pawsa e le Dolla, girl group malese
L'appuntamento è alle 12.30 (ora italiana), LIVE sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché qui sul nostro sito skysport.it
Buongiorno da Kuala Lumpur, dove la MotoGP farà una presentazione show in vista della stagione 2026