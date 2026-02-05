Introduzione

Nell'ultimo giorno dei test di Sepang, alcuni piloti hanno svolto una simulazione della Sprint Race sulla distanza dei 10 giri. "Tris" di Ducati GP26 in testa con Alex Marquez che ha avuto il miglior passo gara, seguito da Pecco Bagnaia e Marc Marquez. A seguire la Ktm di Acosta, l'Aprilia di Bezzecchi e la Honda di Mir. Di seguito i cronologici di tutti i giri e il tempo medio di ogni pilota

TEST MOTOGP, LA CLASSIFICA DEI TEMPI