Test Sepang, i piloti col miglior passo gara nella simulazione della Sprint Racei tempi
Introduzione
Nell'ultimo giorno dei test di Sepang, alcuni piloti hanno svolto una simulazione della Sprint Race sulla distanza dei 10 giri. "Tris" di Ducati GP26 in testa con Alex Marquez che ha avuto il miglior passo gara, seguito da Pecco Bagnaia e Marc Marquez. A seguire la Ktm di Acosta, l'Aprilia di Bezzecchi e la Honda di Mir. Di seguito i cronologici di tutti i giri e il tempo medio di ogni pilota
Quello che devi sapere
1) ALEX MARQUEZ (Team Gresini)
- 1'57.551
- 1'57.295
- 1'57.538
- 1'58.326
- 1'57.842
- 1'58.275
- 1'57.930
- 1'58.133
- 1'58.530
- 1'58.859
TEMPO MEDIO
- 1'58.028
2) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory)
- 1'58.088
- 1'57.726
- 1'57.738
- 1'57.978
- 1'57.899
- 1'57.841
- 1'58.106
- 1'58.590
- 1'58.769
- 1'58.929
TEMPO MEDIO
- 1'58.166
pubblicità
3) MARC MARQUEZ (Ducati Factory)
- 1'57.602
- 1'57.681
- 1'58.154
- 1'58.118
- 1'58.320
- 1'58.411
- 1'58.562
- 1'58.590
- 1'58.630
- 1'58.824
TEMPO MEDIO
- 1'58.289
4) PEDRO ACOSTA (Ktm)
- 1'58.448
- 1'58.073
- 1'58.365
- 1'58.521
- 1'58.517
- 1'58.753
- 1'58.958
- 1'59.014
- 1'59.070
- 1'59.042
TEMPO MEDIO
- 1'58.676
pubblicità
5) MARCO BEZZECCHI (Aprilia)
- 1'59.349
- 1'58.455
- 1'58.812
- 1'58.875
- 1'58.705
- 1'58.634
- 1'58.922
- 1'59.124
- 1'59.213
- 1'59.276
TEMPO MEDIO
- 1'58.936
6) JOAN MIR (Honda Hrc)
- 1'58.697
- 1'58.297
- 1'58.473
- 1'58.505
- 1'58.952
- 1'58.952
- 1'58.913
- 1'59.388
- 1'59.361
- 1'59.837
- 1'59.544
TEMPO MEDIO
- 1'58.993*
*tempo su 11 giri. Togliendo l'ultimo giro, e dunque rapportandolo con i 10 giri fatti dagli altri piloti, il tempo medio si abbassa a 1'58.938.
pubblicità
Le simulazioni degli altri piloti (tempo medio)
- MILLER (Yamaha Pramac): 1'59.424 (10 giri)
- BASTIANINI (Ktm Tech3): 1'59.431 (9 giri)
- MARINI (Honda Hrc): 1'59.504 (11 giri)
- OGURA (Trackhouse): 1'59.920 (8 giri)
- ZARCO (Honda Lcr): 1'59.971 (11 giri)
La classifica completa dei migliori passi gara
- Nella grafica la classifica basata sulle simulazioni Sprint nell'ultima giornata di test di Sepang
pubblicità