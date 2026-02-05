Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Test Sepang, i piloti col miglior passo gara nella simulazione della Sprint Race

i tempi

Introduzione

Nell'ultimo giorno dei test di Sepang, alcuni piloti hanno svolto una simulazione della Sprint Race sulla distanza dei 10 giri. "Tris" di Ducati GP26 in testa con Alex Marquez che ha avuto il miglior passo gara, seguito da Pecco Bagnaia e Marc Marquez. A seguire la Ktm di Acosta, l'Aprilia di Bezzecchi e la Honda di Mir. Di seguito i cronologici di tutti i giri e il tempo medio di ogni pilota

 

TEST MOTOGP, LA CLASSIFICA DEI TEMPI

Quello che devi sapere

1) ALEX MARQUEZ (Team Gresini)

  • 1'57.551
  • 1'57.295
  • 1'57.538
  • 1'58.326
  • 1'57.842
  • 1'58.275
  • 1'57.930
  • 1'58.133
  • 1'58.530
  • 1'58.859

TEMPO MEDIO

  • 1'58.028

1/8

2) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory)

  • 1'58.088
  • 1'57.726
  • 1'57.738
  • 1'57.978
  • 1'57.899
  • 1'57.841
  • 1'58.106
  • 1'58.590
  • 1'58.769
  • 1'58.929

TEMPO MEDIO

  • 1'58.166

2/8
pubblicità

3) MARC MARQUEZ (Ducati Factory)

  • 1'57.602
  • 1'57.681
  • 1'58.154
  • 1'58.118
  • 1'58.320
  • 1'58.411
  • 1'58.562
  • 1'58.590
  • 1'58.630
  • 1'58.824

TEMPO MEDIO

  • 1'58.289

3/8

4) PEDRO ACOSTA (Ktm)

  • 1'58.448
  • 1'58.073
  • 1'58.365
  • 1'58.521
  • 1'58.517
  • 1'58.753
  • 1'58.958
  • 1'59.014
  • 1'59.070
  • 1'59.042

TEMPO MEDIO

  • 1'58.676

4/8
pubblicità

5) MARCO BEZZECCHI (Aprilia)

  • 1'59.349
  • 1'58.455
  • 1'58.812
  • 1'58.875
  • 1'58.705
  • 1'58.634
  • 1'58.922
  • 1'59.124
  • 1'59.213
  • 1'59.276

TEMPO MEDIO

  • 1'58.936

5/8

6) JOAN MIR (Honda Hrc)

  • 1'58.697
  • 1'58.297
  • 1'58.473
  • 1'58.505
  • 1'58.952
  • 1'58.952
  • 1'58.913
  • 1'59.388
  • 1'59.361
  • 1'59.837
  • 1'59.544

TEMPO MEDIO

  • 1'58.993*

*tempo su 11 giri. Togliendo l'ultimo giro, e dunque rapportandolo con i 10 giri fatti dagli altri piloti, il tempo medio si abbassa a 1'58.938.

6/8
pubblicità

Le simulazioni degli altri piloti (tempo medio)

  • MILLER (Yamaha Pramac): 1'59.424 (10 giri)
  • BASTIANINI (Ktm Tech3): 1'59.431 (9 giri)
  • MARINI (Honda Hrc): 1'59.504 (11 giri)
  • OGURA (Trackhouse): 1'59.920 (8 giri)
  • ZARCO (Honda Lcr): 1'59.971 (11 giri)

7/8

La classifica completa dei migliori passi gara

  • Nella grafica la classifica basata sulle simulazioni Sprint nell'ultima giornata di test di Sepang

8/8
pubblicità