Gran show di presentazione per la MotoGP a Kuala Lumpur in vista della stagione 2026. I piloti hanno regalato spettacolo tra le strade della città prima della chiusura con l'esibizione dei The Script. E nella serata di venerdì c'era stato già un "antipasto" con il red carpet e i primi scatti di gruppo del nuovo campionato che inizierà in Thailandia nel weekend 27 febbraio-1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Di seguito le immagini della due giorni nella capitale malese

