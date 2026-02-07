Gran show di presentazione per la MotoGP a Kuala Lumpur in vista della stagione 2026. I piloti hanno regalato spettacolo tra le strade della città prima della chiusura con l'esibizione dei The Script. E nella serata di venerdì c'era stato già un "antipasto" con il red carpet e i primi scatti di gruppo del nuovo campionato che inizierà in Thailandia nel weekend 27 febbraio-1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Di seguito le immagini della due giorni nella capitale malese
- Serata di presentazione in Malesia con piloti e team della MotoGP che hanno preso parte all'evento di lancio a Kuala Lumpur. Tantissimi tifosi hanno riempito la suggestiva cornice malese, con il palco posizionato ai piedi delle Petronas Tower.
- Nella serata di venerdì c'è stato un primo appuntamento con il red carpet e la prima foto di gruppo della stagione 2026, con tutti i piloti schierati sulle rispettive moto davanti le Petronas Towers.