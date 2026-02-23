Radio Superbike: Phillip Island in cinque canzoni e il record di Bulega

Torna Radio Superbike, la rubrica che rilegge il weekend di Superbike attraverso la musica. A Phillip Island si parla italiano: un Bulega da record, inarrestabile anche sotto la pioggia, e una grande Italia composta da Bassani, Montella e Baldassarri, come pure dalle moto (Ducati, Bimota) e dalle squadre (Aruba, Barni Spark, GoEleven)