La MotoGP è pronta a tornare in pista e lo farà, ancora una volta, dalla Thailandia. Le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono ancora le favorite, ma l'Aprilia di Bezzecchi e Martin vuole avvicinarsi alle Rosse. E gli altri team non resteranno certo a guardare... Preparatevi, si comincia