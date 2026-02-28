MotoGP in Thailandia: le pagelle della Sprint Race di Buriramdi p. beltramo
Introduzione
Sprint fenomenale di Acosta, vincitore a Buriram dopo un duello spettacolare con Marc Marquez, costretto a cedere la posizione nel finale in seguito a un contatto. Grande sabato per l'Aprilia, nonostante la caduta del poleman Bezzecchi. Male Bagnaia e le Yamaha. Domenica la gara lunga alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
PRIMA GARA DA 9
- Un inizio di campionato MotoGP con dentro tutto, nel bene e nel male. Partenze sbagliate con Alex Marquez che porta fuori Di Giannantonio che recupera fino ad ottavo; caduta del favorito Marco Bezzecchi mentre era in testa e in lotta con Marc Marquez; spettacolo, sorpassi e repliche tra MM93 e Pedro Acosta che alla fine vince per una decisione della direzione gara. Insomma 9 e dominio spagnolo con tutto il podio conquistato.
©Ansa
PEDRITO È UN FENOMENO
- Acosta ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno: tosto, duro, spettacolare, uno che non molla mai e dopo aver combattuto vince per una decisione, che non mi vede d'accordo, della direzione gara che obbliga Marc a rendere la posizione al pilota KTM.
©Ansa
ACOSTA: 10
- La sua gara è stata comunque fantastica e riporta la KTM al successo con una moto che appare rinnovata e migliorata, almeno nelle sue mani d'oro. 10, per lui. È il più giovane vincitore di una sprint nella storia. Va infatti sottolineato che ha soltanto 21 anni. Si conferma il prossimo fenomeno.
©Ansa
DECISIONE DISCUTIBILE
- Marc Marquez è riuscito a portare la Ducati sul podio anche se è stato sconfitto più dalla direzione gara e dalla sua discutibile decisione di obbligarlo a cedere una posizione ad Acosta. Marc è stato combattivo fin da subito con Bezzecchi, poi con Acosta.
©Ansa
MARC MARQUEZ: 9
- Pilota ancora a livelli stratosferici anche dopo un altro ennesimo infortunio e un inverno di cure. A me e a molti appassionati piace vedere sorpassi come quello di Marc su Pedro, è il meglio che il motociclismo offre, non rendetelo troppo educato. La storia l'hanno fatta piloti come Marc. 9.
©Ansa
DIGGIA: 7
- Una punizione andava probabilmente data invece all'altro Marquez che alla prima curva spinge fuori pista Di Giannantonio rischiando di tamponare Fernandez. Il Diggia risale fino all'ottavo posto (7).
©Ansa
ALEX MARQUEZ: 5
- Chiude undicesimo, alla sua prima gara con moto ufficiale (5).
©Ansa
MORBIDO: 5
- Non bene Franco Morbidelli, quattordicesimo.
©Ansa
RAUL FERNANDEZ: 8
- Prima Aprilia quella di Raul Fernandez (8), terzo a mezzo secondo dal primo. Certo ha sfruttato la caduta del pole-man Bezzecchi (peccato, 4) all'inizio mentre cercava di staccare Marquez e Acosta e andare a vincere.
©Ansa
JORGE MARTIN: 7
- Fernandez apre una lista di tre Aprilia visto che Ogura e Martin seguono dimostrando i grandissimi progressi della molto veneta. Hanno tutti guidato bene e disputato una bella sprint. Ogura e Martin, dopo un anno terribile, 7.
©Ansa
APRILIA: 9
- Bravi davvero, con tre moto nei primi 5.
©Ansa
BAGNAIA: 5
- Brutta sensazione l'ha trasmessa Pecco Bagnaia, fuori dalla Q2, qualificato 13° e nono in gara. 5. Sembra ancora l'anno scorso, ma invece quest'anno ha detto di sentirsi meglio sulla moto. Nei test è stato anche veloce. Speriamo che riesca ad esprimere la sua classe, che è indubbia e tanta.
©Ansa
MIR E MARINI: 7
- Buon esordio di gruppo dei piloti Honda che dimostrano i progressi compiuti dalla moto giapponese: Mir settimo (7), Marini decimo (6), Zarco dodicesimo (6).
©Ansa
MOREIRA: 8
- Alle spalle del francese, l'esordiente Moreira (8): non è da tutti esordire così.
©Ansa
YAMAHA: 4 DI GRUPPO
- Male, ma si sapeva, le Yamaha con la “migliore” finita 15^ con Miller. Dietro Quartararo che si vede come non ne possa più di questa situazione tecnica, 18° Rins ancora laggiù. Voto di gruppo, 4.
©Ansa
TOPRAK: N.G.
- Razgatioglu al suo esordio è scivolato, poi ripartendo, ma non era il peggiore dei piloti Yamaha. Di sicuro non è giudicabile anche perché non ha certamente beccato l'anno migliore per esordire in MotoGP con il team giapponese.
©Ansa
BASTIANINI: 5
- Male anche i due piloti KTM del nuovo team Tech 3: 'Bestia' diciassettesimo (5) e Viñales 19° a oltre 21 secondi non si sono mai visti davvero. Per il catalano al momento non sembra che la tecnica di allenamento di Jorge mutuata da papà Lorenzo abbia portato risultati. Anzi
©Ansa
