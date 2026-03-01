Uno show fantastico in questa prima gara stagionale, per stravincere tra Almansa e Quiles, per il terzo posto tra Perrone, Carpe, Pratama e altri. Almansa ha vinto per soli 3 millesimi, (record storico eguagliato) dopo un attacco di Quiles all'ultima curva e incrocio millimetrico di traiettorie. Il vincitore era alla prima gara su KTM dopo due stagioni di Honda e anche al primo fantastico successo in carriera nel mondiale: 10 e lode, Quiles ci ha provato, ha ragionato e ci è andato davvero vicino dopo una gara letteralmente dominata insieme al suo avversario. 10. Dietro un gruppo di 4 poi diventato di 6 ha preso paga anche grazie ai numerosi spettacolari duelli, sportellate e piccoli errori. L'ultimo posto sul podio l'ha preso Perrone, argentino di licenza, ma come Morelli (ottavo) per metà spagnolo e iberico motociclisticamente. Alla fine nei primi 9 ci sono 8 piloti spagnoli e un indonesiano, Pratama. 8 a tutti nel gruppone e solita constatazione di come la Spagna sia lontanissima, lassù, rispetto all'Italia che ha visto Pini cadere e finire 20°, Carraro 23° a quasi un minuto e Bertelle caduto. Tocca lavorare molto sodo e in fretta per non avere un futuro senza italiani. 4.