MotoGP di nuovo in pista nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW per il Gran Premio del Brasile, novità del calendario 2026. Sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15). Di seguito il programma completo con tutti gli orari sui nostri canali LA CLASSIFICA MOTOGP PRIMA DEL GP BRASILE

In arrivo su Sky Sport e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna delle due ruote con il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale, che sbarca a Goiânia per il Gran Premio del Brasile, nuovamente in calendario a 22 anni dall’ultima volta. Tutto il fine settimana sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto della gara come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 19, gara domenica alla stessa ora Si parte giovedì 19 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP in programma alle 15, mentre alle 19.15 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP alle 14.45, mentre alle 18.55 il semaforo verde che darà il via alla Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 16, la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19.

Gli speciali del weekend Da giovedì appuntamento "stellato" con “La Cena delle Leggende”, una cena-evento in cui Carmelo Ezpeleta ha ospitato alcuni dei più grandi campioni del Motomondiale: dai fenomeni più recenti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Casey Stoner, fino a Kevin Schwantz, Freddie Spencer e Giacomo Agostini. Una serata in cui i campioni svelano i loro segreti e i retroscena delle più grandi sfide. Inoltre, per tutto il weekend, appuntamento con “Dakar 2026, I signori della sabbia”, il docufilm curato da Sandro Donato Grosso e diretto da Claudio Cavilotti, dedicato all’ultima edizione della Dakar di cui Sky è stata per la prima volta official broadcaster. L'altro speciale da non perdere è "Yamaha, obiettivo futuro": si tratta di un'intervista realizzata da Sandro Donato Grosso a Paolo Pavesio, managing director Yamaha, che fa il punto sul neonato progetto V4.