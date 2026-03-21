Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Marc Marquez e per le gare super di Di Giannantonio, Martin e Quartararo. Bene anche Bezzecchi e Diogo Moreira, beniamino di casa a Goiania. Domenica la gara lunga del GP Brasile alle 19 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA