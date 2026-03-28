Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Jorge Martin e per la super gara di Pecco Bagnaia. Bene in Texas anche Enea Bastianini, terzo dopo la penalizzazione per pressione gomme inflitta a Pedro Acosta (ottima anche la sua corsa). Male Bezzecchi e Marc Marquez. Domenica la gara lunga del GP Brasile alle 22 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT