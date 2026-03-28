MotoGP in Usa: le pagelle della Sprint Race di AustinMOTOGP
Introduzione
Voti altissimi per il vincitore Jorge Martin e per la super gara di Pecco Bagnaia. Bene in Texas anche Enea Bastianini, terzo dopo la penalizzazione per pressione gomme inflitta a Pedro Acosta (ottima anche la sua corsa). Male Bezzecchi e Marc Marquez. Domenica la gara lunga del GP Brasile alle 22 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
MARTINATOR IS BACK
- Jorge Martin vince con un sorpasso all'ultimo giro la sua 17° sprint che è il nuovo record raggiunto dopo la bellezza di 511 giorni di sofferenza: ha chiuso il cerchio, ha confermato di essere tornato, di aver superato delusioni, dolore, ferite, di aver capito, assorbito la moto, l'Aprilia RS-GP che l'anno scorso non aveva praticamente guidato davvero, ha scelto – unico- la gomma giusta cioè la media posteriore anziché la morbida, ha guidato come quando ha vinto il Mondiale nel 2024.
MARTIN: 10 E LODE
- È tornato del tutto e ha vinto questa sprint salendo al primo posto in classifica generale, in gara ha rimontato, ha attaccato, è andato a prendere il fuggitivo Bagnaia. 10 e lode considerando la scelta tosta della gomma che sottolinea la fiducia in sé stesso. E' tornato anche ad essere fortunato perchè alla fine di una impennata per festeggiare fino alla 4° marcia quando è tornato a mettere la ruota davanti a terra è caduto senza farsi niente.
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BAGNAIA: 9
- Secondo ritorno quello di Pecco Bagnaia che finalmente ha ottenuto di nuovo quasi tutto quello che gli mancava da tanto, troppo tempo. Ha perso con quel Martin lì, con quella gomma là, ma ha guidato benissimo, è tornato sé stesso, bello, aggressivo in frenata, intelligente, elegante, fluido, naturale. Bene, ci mancava il suo sorriso lassù, la sua voglia di vincere. 9. Ora poi è anche bravissimo a fare il cuoco...
AIUTI INATTESI
- Sono arrivati dagli errori di piloti che avrebbero potuto lottare per il podio. Subito all'inizio ha sbagliato Marc Marquez che ha coinvolto il povero Di Giannantonio rovinando la gara a entrambi tentando di sorpassarlo sbagliano la frenata.
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MARC MARQUEZ: 4
- Voto 4 per MM93, anche se ci sta di commettere un errore in una pista che ami e quando vuoi tentare di vincere in una stagione cominciata sotto le aspettative per il campione in carica, ma da lui ci si aspetterebbe sempre, se non proprio la perfezione almeno di non commettere errori così clamorosi.
DIGGIA: NG
- Peccato per Di Giannantonio, ingiudicabile, ma era in pole e stava guidando benissimo come sempre ultimamente.
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BEZ: 4
- Di importante è caduto anche Bezzecchi che ha frenato troppo tardi dopo aver passato Martin nel tentativo di andare a prendere Bagnaia e di mollare il compagno di squadra. Peccato, ma è un errore grave, 4.
MIR: 4
- Pure il catalano è caduto mentre alla fine stava lottando per il podio, ingolosito dalla possibilità di portare la Honda così in su. Peccato.
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ACOSTA: 9
- Stavolta – viene da dire finalmente - la KTM non è stata soltanto Pedro Acosta, comunque migliore della casa e terzo prima della penalità subita per pressione gomme.
BENTORNATO 'BESTIA'
- A podio è finito dunque Bastianini, finalmente partito tra i primi 10 dopo una qualifica finalmente azzeccata è riuscito a risalire con forza al 4° posto (poi 3° dopo la penalità ad Acosta) guidando benissimo. Pure lui un sorriso ritrovato che ci mancava. E' partito bene e ha continuato meglio su una pista che ama e dove ha vinto nel 2022.
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BINDER: 6
- Purtroppo fuori Viñales ancora non a posto con la spalla e 12° Binder opaco, 6. Per Jerez ci sarà un KTM più competitiva.
ALEX MARQUEZ: 7
- Non benissimo considerando l'auto eliminazione di Marquez e Diggia, c'è la quinta posizione di un Alex Marquez che ancora non si trova del tutto a suo agio con la moto di quest'anno. Ma sta comunque migliorando: 7.
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ALDEGUER: 6
- Decimo lo spagnolo che ancora non è a posto con la sua gamba operata, soprattutto sun un tracciato così impegnativo fisicamente, decimo, 6.
MORBIDO: 5
- Tredicesimo a oltre 16 secondi Morbidelli: come tutto questo inizio di stagione molto lontano dal suo potenziale (5).
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OGURA E RAUL: 7
- Settima e ottava le due Aprilia del team di casa Track House con Ogura davanti a Fernandez: meno competitivi delle prime due gare stragionali, ma comuinque a punti e al traguardo.
MARINI: 7
- Il sesto posto di un Luca Marini consistente, lucido, analitico come sempre è un buon risultato anche se ancora Honda non riesce ad essere competitiva soprattutto in accelerazione e fa comunque copia con la bella gara di Mir fino alla caduta dello spagnolo. 7.
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ZARCO: 6
- Il francese è finito 9°, ultimo a punti senza mai aver brillato nel week-end finora.6. Ritirato Moreira, NG.
YAMAHA: 4 DI GRUPPO
- Altro disastro annunciato per le Yamaha che hanno dimostrato i soliti limiti che non potevano certo essere cancellati nel viaggio dal Brasile al Texas. Così vediamo Quartararo 11°, Miller 14° e Rins 16° e caduto. Ritirato Razgatioglu dopo una buona partenza. Che dire? Per l'appunto non poteva essere questo il GP dove avremmo potuto vedere miglioramenti da parte di Yamaha. Aspettiamo Jerez e diamo un 4 di gruppo. Per ora.
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