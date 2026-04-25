Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Marc Marquez e per la bella gara di Bagnaia e Morbidelli. Bene anche Di Giannantonio, Zarco e Quartararo. Sfortunati Bezzecchi e Martin. Domenica la gara lunga di Jerez alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle del sabato a cura di Paolo Beltramo

GP SPAGNA, LA GARA LIVE