Introduzione

La MotoGP ha annunciato delle modifiche regolamentari, alcune con effetto immediato sulla stagione in corso e altre a partire dal 2027, decise dalla Grand Prix Commission nelle ultime riunioni tra marzo e aprile. Occhi puntati soprattutto sullo stop alle wild card dal prossimo Mondiale e sul divieto di far scendere in pista nei weekend di gara 2026 le moto 850cc che vedremo il prossimo anno. Il Motomondiale torna a Le Mans per il GP Francia, nel weekend dell'8-10 maggio, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CALENDARIO 2026 - CLASSIFICA