MotoGP, stop alle wild card dal 2027 e non solo: le decisioni della Grand Prix Commissionle decisioni
Introduzione
La MotoGP ha annunciato delle modifiche regolamentari, alcune con effetto immediato sulla stagione in corso e altre a partire dal 2027, decise dalla Grand Prix Commission nelle ultime riunioni tra marzo e aprile. Occhi puntati soprattutto sullo stop alle wild card dal prossimo Mondiale e sul divieto di far scendere in pista nei weekend di gara 2026 le moto 850cc che vedremo il prossimo anno. Il Motomondiale torna a Le Mans per il GP Francia, nel weekend dell'8-10 maggio, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Le decisioni della Grand Prix Commission
- La Grand Prix Commission — composta da Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Direttore Tecnologico), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (Direttore Tecnico FIM CTI) — nelle riunioni tenutesi tra marzo e aprile 2026, ha preso una serie di decisioni. Eccole qui di seguito, punto per punto.
Abolizione delle wild card in MotoGP dal 2027
- A partire dalla stagione 2027 le wildcard nella classe MotoGP non saranno più consentite. Questa norma si applicherà a tutti i costruttori, indipendentemente dal loro ranking nel sistema delle concessioni. Le wildcard rimarranno invece permesse per le classi Moto2 e Moto3.
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Niente moto 850cc nei GP 2026
- Le Wild card nella classe MotoGP per il 2026 non potranno utilizzare le nuove moto da 850cc previste per il regolamento 2027, a prescindere dal livello di concessioni del costruttore. In questa stagione, dunque, non si vedranno nel Mondiale le moto di nuova generazione
Start delayed - warm up lap dopo 5 minuti
- In caso di "partenza ritardata" sulla griglia di partenza, il conto alla rovescia per il giro di riscaldamento (Warm Up lap) riprenderà d'ora in avanti dal segnale dei 5 minuti anziché da quello dei 3 minuti
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Sistema di monitoraggio pressione gomme anche nel 2027
- Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici attualmente in uso nella classe MotoGP continuerà a essere obbligatorio anche per la stagione 2027.
Cardiofrequenzimetri autorizzati in Moto2 e Moto3
- I cardiofrequenzimetri sono ufficialmente autorizzati nelle classi Moto2 e Moto3 come sensori opzionali
- Sono state inoltre apportate precisazioni nel regolamento riguardanti I test extra per i piloti MotoGP reduci da infortuni e sulle normative di omologazione elettronica per la piattaforma inerziale (Imu) in MotoGP
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