MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Jerez

Sprint Race folle a Jerez, condizionata da un acquazzone a metà gara. Vittoria di Marc Marquez che, dopo esser caduto e aver preso la moto da bagnato, ha tagliato il traguardo davanti a Bagnaia e Morbidelli. Il campione del mondo in carica accorcia sulla testa della classifica complice il doppio 'zero' di Bezzecchi e Martin, entrambi ritirati. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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