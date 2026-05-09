Introduzione

Voti altissimi per il trionfatore Jorge Martin e per la splendida gara di Bagnaia e Bezzecchi, entrambi sul podio di Le Mans. Bene anche Quartararo, Acosta e Mir mentre Marc Marquez è da 9 per la tenacia dimostrata in questa prima parte di stagione, nonostante il problema alla spalla di cui ha parlato apertamente soltanto dopo la brutta caduta (con frattura al piede). Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo e Luca Cadalora

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA - LA CADUTA DI MARQUEZ