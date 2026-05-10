- 1.J. Martin
- 2.A. Marquez
- 3.R. Fernandez
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP a Le Mans
Ultimo atto del weekend di MotoGP a Le Mans, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Attenzione al meteo: la Moto3 ha corso sul bagnato, da capire quali conidizioni troverà la top class dopo la Moto2. Prima fila tutta italiana dopo il forfait di Marquez: Bagnaia scatterà dalla pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio (che dal 2027 andrà in Ktm)
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Martin vince la Sprint Race: gli highlights
Le ultimissime sul meteo
Dopo la gara Moto3 disputata sul bagnato, la gara Moto2 è iniziata su pista pressoché asciutta e con i piloti che hanno montato le gomme slick. Resta il dubbio su quali condizioni troverà la MotoGP alle 14. Il cielo si è schiarito, ma le nuvole permangono sopra il circuito
Gran finale a Le Mans: gara alle 14 LIVE su Sky
Ultimo atto del weekend di MotoGP a Le Mans, con i piloti in pista alle 14 per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).