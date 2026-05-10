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  1. 1.J. Martin
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.R. Fernandez
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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP a Le Mans

Ultimo atto del weekend di MotoGP a Le Mans, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Attenzione al meteo: la Moto3 ha corso sul bagnato, da capire quali conidizioni troverà la top class dopo la Moto2. Prima fila tutta italiana dopo il forfait di Marquez: Bagnaia scatterà dalla pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio (che dal 2027 andrà in Ktm)

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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Brutta caduta per Marquez: frattura al piede destro

Marquez, che botta: FOTO-VIDEO della caduta e le news sull’infortunio

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Martin accorcia su Bezzecchi: la classifica

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Le Mans

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Martin vince la Sprint Race: gli highlights

Le ultimissime sul meteo

Dopo la gara Moto3 disputata sul bagnato, la gara Moto2 è iniziata su pista pressoché asciutta e con i piloti che hanno montato le gomme slick. Resta il dubbio su quali condizioni troverà la MotoGP alle 14. Il cielo si è schiarito, ma le nuvole permangono sopra il circuito

Gran finale a Le Mans: gara alle 14 LIVE su Sky

Ultimo atto del weekend di MotoGP a Le Mans, con i piloti in pista alle 14 per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

GP Francia, la gara LIVE alle 14 su Sky e NOW

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