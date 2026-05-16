MotoGP in Catalogna: le pagelle della Sprint Race di Barcellonadi p. beltramo
Introduzione
Voti altissimi per il vincitore Alex Marquez e per la splendida gara di Acosta e Di Giannantonio, entrambi sul podio a Barcellona. Bene anche Bagnaia, Morbidelli e Zarco. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
'GARANZIA' MARQUEZ A BARCELLONA
- Non c'era, purtroppo, Marc, ma a Barcellona il fratellino Alex è una garanzia e difatti, nonostante un qualifica in seconda fila, con la sua Ducati azzurro Gresini.
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ALEX MARQUEZ: 10
- È andato a prendere il fuggitivo Acosta, l'ha passato, ha provato ad andarsene e alla fine ha resistito al ritorno del pilota KTM battendolo per 41 millesimi. Bravo, freddo, intelligente 10.
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ACOSTA 9 E MEZZO
- Bravissimo anche il poleman Pedrito che non ha mai mollato dopo essere stato superato sia da Alex sia da Fernandez, ha gestito evidentemente bene le gomme, ha cercato di resistere, poi ha tenuto per la fine. La vittoria l'ha sfiorata, ma ha corso come sempre in modo spettacolare, divertente oltre i limiti della moto se guardiamo alle prestazioni degli altri suoi compagni di marca e al fatto che con un altro giro avrebbe potuto probabilmente vincere. Insomma come quasi sempre, 9 e mezzo.
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'BESTIA': 6
- Decimo Enea Bastianini, pure lui non in forma come a Le Mans (6).
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DIGGIA: 8
- Molto bene pure il solito Fabio Di Giannantonio che nonostante una qualifica non perfetta e una partenza così così con toccata con Binder che cade e travolge l'incolpevole Mir, riesce a tornare sul podio anche quest'oggi. Buona esperienza per la gara lunga e grande costanza di rendimento e una gestione raffinata delle gomme (8).
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BAGNAIA: 7
- Finalmente una gara abbastanza buona da parte di Pecco che chiude sesto dopo essere partito dietro.
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MORBIDO: 7
- Settimo Morbidelli dopo una fantastica qualifica (secondo) con l'intoppo determinante di una toccata da parte di Fernandez alla prima curva che gli ha rovinato la gara fin da subito. Peccato, ma 7.
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APRILIA GIU'
- Dopo 7 gare di fantastico dominio, vive il primo giorno veramente difficile, deludente, negativo. Niente di preoccupante, ci sta che per una volta anche la casa veneta abbia delle difficoltà, ma questa volta non hanno compiuto il solito progresso dal venerdì. Potrebbero trarre vantaggio dall'anteriore media anziché morbida. Ma manca il Gran Premio.
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MARTIN: 4
- Jorge cade addirittura 4 volte in questo week-end, l'ultima in gara sprint. Peccato perché viene dalla doppietta di Le Mans e dalla ritrovata forma sia fisica sia di guida. Stavolta 4, peccato.
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BEZ: 6
- Anche se lo zero nel punteggio di Martin non è grave visto il nono posto di un Bezzecchi in crisi con le gomme e dopo una qualifica non buona come al solito. 6.
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RAUL: 7
- Il meglio stavolta per Aprilia è stato Fernandez, 7.
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OGURA: 6 E MEZZO
- Mentre il giapponese con l'altra Aprilia Trackhouse ha chiuso davanti al Bez con la solita rimonta (6 e mezzo).
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ZARCO: 7
- Buona gara per la Honda, nonostante la caduta senza colpa di Mir (NG) alla prima curva. Il francese ha finito quinto, costante e bravo, veloce: 7.
MARINI: 6; MOREIRA: 5
- Le altre Honda: sufficienza a Luca Marini (11°), 5 a Moreira (14°). Ma la gara di Zarco rende l'idea dei progressi della casa giapponese.
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YAMAHA: 4
- Beh, che dire? Male. Cinque moto negli ultimi sei posti. Il meno peggio è stato ovviamente Fabio Quartararo, ma insomma che peccato vedere che tutti gli sforzi e il lavoro per ora non stanno dando risultati. Vedremo lunedì nei test, ma per ora un 4 generale.
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