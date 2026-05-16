Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Alex Marquez e per la splendida gara di Acosta e Di Giannantonio, entrambi sul podio a Barcellona. Bene anche Bagnaia, Morbidelli e Zarco. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA