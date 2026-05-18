Un'altra conferma, ammesso che ce ne fosse bisogno: Maximo Quiles (10 e lode) ha vinto la sua settima gara in Moto3, la quarta quest'anno e l'ha vinta dando spettacolo e dominando la situazione con una sicurezza assoluta: nella prima fase di gara era un po' staccato, in ottava posizione. Poco alla volta ha recuperato, poi negli ultimi cinque giri ha stracciato il gruppo e le speranze di ognuno di loro facendo una staccata fantastica alla prima curva dell'ultimo giro che gli ha dato la possibilità di giocarsi il successo in volata per 94 millesimi su Carpe (9) che a sua volta ha battuto Munoz (9) di 4 millesimi, praticamente niente. Gara spettacolare, divertente, incerta finché sembrava che Quiles fosse un po' in difficoltà. Invece 800^ vittoria spagnola nel motomondiale e record della Moto3 per le gare consecutive a punti: 23. Il piccolo re della categoria ora è davanti a tutti nel mondiale per 64 punti su Fernandez. Dietro a loro 3 un voto di gruppo: 8 fino al decimo, poco più lontano di un secondo dal primo. Il decimo però è stato Casey O'Gorman che ha avuto una penalizzazione di 12 posizioni in griglia. Per lui 9 e il merito di far felice Paolo Simoncelli. Meno bene che a Le Mans Bertelle, quattordicesimo (6). Non bene pure Pini, 21° (5).