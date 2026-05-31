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MotoGP in Italia: le pagelle della Sprint Race del Mugello

di p. beltramo
Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Raul Fernandez e per la splendida gara di Martin e Di Giannantonio. Bene anche Bagnaia, Moreira e il rientrante Marc Marquez. Domenica la gara lunga del Mugello alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

 

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Quello che devi sapere

MUGELLO: 10

  • Cinquantanni dal primo Gran Premio qui e non sentirli assolutamente. 10.

©Ansa
1/17

AA – ANCORA APRILIA

  • Tre davanti in qualifica, con record di sempre battuto da Bezzecchi e gara sprint vinta da un Raul Fernandez stratosferico non soltanto nella guida, ma anche nella scelta di montare gomma media sia davanti sia dietro fin da subito, a mezz'ora dal via. 

©Ansa
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RAUL FERNANDEZ: 10 E LODE

  • Dimostrazione di grande crescita dello spagnolo (2° in qualifica, 1° nella Sprint) e conferma, ennesima, per Aprilia che piazza anche Jorge Martin secondo, pure lui alla fine con la scelta di gomme media-media, che ha provato ad andare a prendere il pilota del team Trackhouse senza  riuscirci. Il che la dice lunga sulla gara di Raul, 10 e lode. 

©Ansa
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MARTIN: 9

  • Bene anche Jorge, 9, l'unico che ha messo in discussione la leadership del connazionale in gara e ha recuperato 3 punti nel mondiale su Bez.

©Ansa
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BEZ: 8

  • Un Bezzecchi in pole, ma partito male e finito quarto, riuscendo a difendersi abbastanza bene (8), ma la Sprint del sabato resta il suo tallone d'Achille. 

5/17

OGURA: 7

  • Quindi tre Aprilia nei primi 3 in qualifica, 3 nei primi 4 in gara: 10 anche perchè Ogura ha comunque rimontato fino all'ottavo posto, 7.

©Ansa
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DIGGIA: 8

  • Salva il podietto del Mugello per Ducati il solito Di Giannantonio, terzo dopo una gara coriacea, aggressiva e in rimonta (8). 

©Ansa
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MARC MARQUEZ: 8

  • Dopo il pilota del team VR 46 e il Bez, altre 3 Ducati: quella del rientrante Marc Marquez che ancora non è perfettamente a posto con la spalla liberata dalle viti, finalmente senza dolore, ma non fisicamente il forma dopo mesi di sofferenza. 8 perchè ha lottato, e messo dietro sia Aldeguer (7) che Bagnaia.

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PECCO: 7

  • Rimasto intrappolato all'inizio e autore di una buona rimonta

©Ansa
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MORBIDO: 4

  • Ma anche qui al Mugello, Aprilia sembra essere più veloce della dominatrice degli scorsi anni. Peccato per la caduta di Morbidelli che in prova era andato bene, 4. 

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PIRRO: 6

  • Il tester Michele Pirro che sostituiva Alex Marquez infortunato, ha chiuso lontano dai primi, ma ci sta per un pur allenato quasi quarantenne (6).

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ACOSTA: 6

  • La prima moto non italiana in questo sabato del Mugello è la KTM di Acosta, nono, migliore dei piloti della casa austriaca, ma non gran che competitivo, 6. 

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KTM: 5

  • Undicesimo Binder, quindicesimo Viñales, in terra Bastianini che era stato il più veloce della casa fino a oggi pomeriggio. Un 5 di gruppo.

©Ansa
13/17

MOREIRA: 7

  • Ha dimostrato perchè Honda lo ha voluto a tutti i costi e anche perche sia il campione della Moto2: un inizio di gara fantastico, a giocarsi il podio, lottare, dare spettacolo, poi il progressivo calo delle gomme lo ha portato a finire decimo: un 7 meritato per la guida e anche per i progressi Honda. 

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MARINI: 5

  • Ritiratosi Mir per problemi, Marini ha chiuso 13° (5). 

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CRUTCHLOW: NG

  • Sostituto di Zarco, a 41 anni suonati e poco allenamento ha chiuso dietro, come normale. 

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16/17
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YAMAHA: NG

  • Ancora una giornata difficile, dura per Yamaha che ha piazzato Rins dodicesimo e migliore della casa, Quartararo 14° e i due del team Pramac 16° e 17°, male. NG.

17/17
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