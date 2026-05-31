Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Raul Fernandez e per la splendida gara di Martin e Di Giannantonio. Bene anche Bagnaia, Moreira e il rientrante Marc Marquez. Domenica la gara lunga del Mugello alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA