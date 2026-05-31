MotoGP in Italia: le pagelle della Sprint Race del Mugellodi p. beltramo
Introduzione
Voti altissimi per il vincitore Raul Fernandez e per la splendida gara di Martin e Di Giannantonio. Bene anche Bagnaia, Moreira e il rientrante Marc Marquez. Domenica la gara lunga del Mugello alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
MUGELLO: 10
- Cinquantanni dal primo Gran Premio qui e non sentirli assolutamente. 10.
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AA – ANCORA APRILIA
- Tre davanti in qualifica, con record di sempre battuto da Bezzecchi e gara sprint vinta da un Raul Fernandez stratosferico non soltanto nella guida, ma anche nella scelta di montare gomma media sia davanti sia dietro fin da subito, a mezz'ora dal via.
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RAUL FERNANDEZ: 10 E LODE
- Dimostrazione di grande crescita dello spagnolo (2° in qualifica, 1° nella Sprint) e conferma, ennesima, per Aprilia che piazza anche Jorge Martin secondo, pure lui alla fine con la scelta di gomme media-media, che ha provato ad andare a prendere il pilota del team Trackhouse senza riuscirci. Il che la dice lunga sulla gara di Raul, 10 e lode.
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MARTIN: 9
- Bene anche Jorge, 9, l'unico che ha messo in discussione la leadership del connazionale in gara e ha recuperato 3 punti nel mondiale su Bez.
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BEZ: 8
- Un Bezzecchi in pole, ma partito male e finito quarto, riuscendo a difendersi abbastanza bene (8), ma la Sprint del sabato resta il suo tallone d'Achille.
OGURA: 7
- Quindi tre Aprilia nei primi 3 in qualifica, 3 nei primi 4 in gara: 10 anche perchè Ogura ha comunque rimontato fino all'ottavo posto, 7.
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DIGGIA: 8
- Salva il podietto del Mugello per Ducati il solito Di Giannantonio, terzo dopo una gara coriacea, aggressiva e in rimonta (8).
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MARC MARQUEZ: 8
- Dopo il pilota del team VR 46 e il Bez, altre 3 Ducati: quella del rientrante Marc Marquez che ancora non è perfettamente a posto con la spalla liberata dalle viti, finalmente senza dolore, ma non fisicamente il forma dopo mesi di sofferenza. 8 perchè ha lottato, e messo dietro sia Aldeguer (7) che Bagnaia.
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PECCO: 7
- Rimasto intrappolato all'inizio e autore di una buona rimonta.
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MORBIDO: 4
- Ma anche qui al Mugello, Aprilia sembra essere più veloce della dominatrice degli scorsi anni. Peccato per la caduta di Morbidelli che in prova era andato bene, 4.
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PIRRO: 6
- Il tester Michele Pirro che sostituiva Alex Marquez infortunato, ha chiuso lontano dai primi, ma ci sta per un pur allenato quasi quarantenne (6).
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ACOSTA: 6
- La prima moto non italiana in questo sabato del Mugello è la KTM di Acosta, nono, migliore dei piloti della casa austriaca, ma non gran che competitivo, 6.
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KTM: 5
- Undicesimo Binder, quindicesimo Viñales, in terra Bastianini che era stato il più veloce della casa fino a oggi pomeriggio. Un 5 di gruppo.
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MOREIRA: 7
- Ha dimostrato perchè Honda lo ha voluto a tutti i costi e anche perche sia il campione della Moto2: un inizio di gara fantastico, a giocarsi il podio, lottare, dare spettacolo, poi il progressivo calo delle gomme lo ha portato a finire decimo: un 7 meritato per la guida e anche per i progressi Honda.
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MARINI: 5
- Ritiratosi Mir per problemi, Marini ha chiuso 13° (5).
CRUTCHLOW: NG
- Sostituto di Zarco, a 41 anni suonati e poco allenamento ha chiuso dietro, come normale.
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YAMAHA: NG
- Ancora una giornata difficile, dura per Yamaha che ha piazzato Rins dodicesimo e migliore della casa, Quartararo 14° e i due del team Pramac 16° e 17°, male. NG.
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