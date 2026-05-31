Ultimo atto del weekend di MotoGP al Mugello, con i piloti adesso in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Bagnaia è in testa davanti a Bezzecchi e Martin. 4° Marc Marquez, poi Acosta e Aldeguer. 8° Di Giannantonio. In Moto3 vittoria di Uriarte, in Moto2 trionfo di Gonzalez davanti a Vietti