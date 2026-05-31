MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Mugello
Ultimo atto del weekend di MotoGP al Mugello, con i piloti adesso in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Bagnaia è in testa davanti a Bezzecchi e Martin. 4° Marc Marquez, poi Acosta e Aldeguer. 8° Di Giannantonio. In Moto3 vittoria di Uriarte, in Moto2 trionfo di Gonzalez davanti a Vietti
in evidenza
19 giri alla fine
Bagnaia là davanti, ma Bezzecchi non molla ed è a 3 decimi da Pecco. Martin più staccato, 8 decimi di ritardo da Bez. Poi Marc Marquez, che ha passato poco fa Acosta
Il sorpasso di Bagnaia su Bezzecchi
La situazione a 20 giri dalla fine
21 giri alla fine
Bagnaia passa Bezzecchi! Che Pecco in questo avvio!
22 giri alla fine
Martin va un pelo lungo alla San Donato, torna in testa Bezzecchi e ne approfitta anche Bagnaia. Due italiani davanti a tutti!
Bezzecchi davanti a Martin! Gran sorpasso!
La partenza
Jorge Martin balza al comando, grande scatto. Poi Bezzecchi e Bagnaia, che questa volta è partito bene. Lungo invece Raul Fernandez, che perde tantissime posizioni
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO D'ITALIA 2026 DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione al Mugello, sale la tensione...
La griglia di partenza del GP Italia
La clip di Sky Sport dedicata agli italiani della MotoGP
Al termine dell'inno il solito fantastico spettacolo delle Frecce Tricolori
E' il momento dell'inno di Mameli al Mugello, canta Andrea Cioffi
Marc Marquez prima del via: "Proviamo a fare una bella partenza e vediamo il passo che possiamo fare"
Di Giannantonio prima del via: "Abbiamo provato la media stamattina, vediamo gli altri. Non sarà facile ma ci proviamo"
Moto schierate in griglia, si parte tra 20 minuti
Gli HIGHLIGHTS della gara Moto2
Moto in pisti per il giro di allineamento
Grande atmosfera come sempre al Mugello, dove splende il sole e fa piuttosto caldo. Ci sono i presupposti per un grande show sul circuito di Scarperia
Bulega a un passo dal team VR46 per il Mondiale 2027
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Livrea speciale anche per Yamaha Pramac. VIDEO
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Super rimonta di Vietti, 2° in Moto2
In Moto2 grande gara di Celestino Vietti, che chiude secondo in rimonta alle spalle del poleman Manu Gonzalez. In Moto3 trionfo di Uriarte