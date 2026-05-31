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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Mugello

Ultimo atto del weekend di MotoGP al Mugello, con i piloti adesso in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Bagnaia è in testa davanti a Bezzecchi e Martin. 4° Marc Marquez, poi Acosta e Aldeguer. 8° Di Giannantonio. In Moto3 vittoria di Uriarte, in Moto2 trionfo di Gonzalez davanti a Vietti

in evidenza

GP Italia LIVE: 1° Bagnaia 2° Bezzecchi 3° Martin

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  • Guarda il GP d'Italia su Sky o in streaming su NOW
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LIVE

19 giri alla fine

Bagnaia là davanti, ma Bezzecchi non molla ed è a 3 decimi da Pecco. Martin più staccato, 8 decimi di ritardo da Bez. Poi Marc Marquez, che ha passato poco fa Acosta

Il sorpasso di Bagnaia su Bezzecchi

La situazione a 20 giri dalla fine

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21 giri alla fine

Bagnaia passa Bezzecchi! Che Pecco in questo avvio!

22 giri alla fine

Martin va un pelo lungo alla San Donato, torna in testa Bezzecchi e ne approfitta anche Bagnaia. Due italiani davanti a tutti!

Bezzecchi davanti a Martin! Gran sorpasso!

La partenza

Jorge Martin balza al comando, grande scatto. Poi Bezzecchi e Bagnaia, che questa volta è partito bene. Lungo invece Raul Fernandez, che perde tantissime posizioni

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO D'ITALIA 2026 DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione al Mugello, sale la tensione...

La griglia di partenza del GP Italia

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La clip di Sky Sport dedicata agli italiani della MotoGP

Al termine dell'inno il solito fantastico spettacolo delle Frecce Tricolori

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E' il momento dell'inno di Mameli al Mugello, canta Andrea Cioffi

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Marc Marquez prima del via: "Proviamo a fare una bella partenza e vediamo il passo che possiamo fare"

Di Giannantonio prima del via: "Abbiamo provato la media stamattina, vediamo gli altri. Non sarà facile ma ci proviamo"

Moto schierate in griglia, si parte tra 20 minuti

Gli HIGHLIGHTS della gara Moto2

Moto in pisti per il giro di allineamento

Grande atmosfera come sempre al Mugello, dove splende il sole e fa piuttosto caldo. Ci sono i presupposti per un grande show sul circuito di Scarperia

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Bulega a un passo dal team VR46 per il Mondiale 2027

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Livrea speciale anche per Yamaha Pramac. VIDEO

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Super rimonta di Vietti, 2° in Moto2

In Moto2 grande gara di Celestino Vietti, che chiude secondo in rimonta alle spalle del poleman Manu Gonzalez. In Moto3 trionfo di Uriarte

Bezzecchi resta leader a +12 su Martin: la classifica

MotoGP, la nuova CLASSIFICA dopo la Sprint del Mugello

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Raul Fernandez vince la Sprint Race: gli highlights

Prima fila Aprilia, seconda fila Ducati: la griglia di partenza

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Bezzecchi firma una pole da record: gli highlights delle qualifiche