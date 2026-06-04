Dal recupero dopo il faticoso Gran Premio del Mugello alle aspettative per Balaton Park, dove nel 2025 inaugurò il circuito dominando il weekend. Alla vigilia del GP Ungheria Marc Marquez ha parlato delle sue condizioni fisiche, ammettendo che gli serviranno "diverse settimane" per tornare al top. Ecco le sue parole RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

L’anno scorso in Ungheria Marc Marquez si prese tutto: pole position, sprint, Gran Premio. La Ducati dominava e lui era al top. Adesso non è così, e anche se in tanti vorrebbero credere il contrario, lui è il primo a rendersene conto. "Tre giorni non bastano per rimettersi, servirà tempo per tornare al top, forse diverse settimane, e soprattutto, la cosa più importante, devo ritrovare la fiducia in moto".

"Lottare per vincere? Solo segli altri sbagliano..." Se il Mugello, in certi momenti, ha mostrato un Marc combattivo, la realtà, spiega lui stesso, è diversa: "Il GP d'Italia è stato un weekend tosto, ma l’ho approcciato bene, soprattutto sul piano mentale. Ho cercato di guidare come mi sentivo di fare, e solo in un paio di occasioni ho superato il limite, una volta in prova e una volta in qualifica. Ma il mio migliore amico è stato il ghiaccio, per lenire il dolore". Domanda scontata, pensando al risultato del 2025: puoi vincere in Ungheria? "Sinceramente no, per farmi battagliare per le prime posizioni bisogna che gli altri sbaglino. Bezzecchi e Martin, e tanti altri piloti, sono più avanti di me, molto più veloci. Io avrò lo stesso approccio del Mugello".

"Dopo il Mugello i muscoli hanno lavorato diversamente" Quindi una spiegazione più tecnica e dettagliata del suo stato di forma: "Il primo problema riguarda i nervi, collegati ai muscoli. Al Mugello ho sentito che diversi muscoli hanno lavorato diversamente rispetto a come stavo prima dell’operazione. La parte posteriore e la schiena lavorano bene, ma la spalla e la clavicola, la parte infortunata in Indonesia, hanno bisogno di maggior lavoro, perché i muscoli sono molto scarichi". Qualcuno insiste sul pronostico del week end: non sei il favorito? "Tutti vogliono evitare questa pressione, le favorite semmai sono le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Sarà interessante la lotta tra loro due. Jorge sa cosa vuol dire essere campione del mondo, ma Marco è il più veloce e costante nell’arco del weekend. Cercherò di stargli vicino, ma sarà difficile".