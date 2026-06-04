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Quartararo: "Grato a Yamaha, anche se non vedo reazioni. Saranno 6 mesi lunghi"

MotoGp

Il pilota Yamaha, non soddisfatto dei cambiamenti di questi mesi sulla M1, ha comunque parole positive per Iwata alla vigilia del GP Ungheria: "Saranno sei mesi lunghi, ma il nostro rapporto non sarà minato dagli ultimi 3 anni, per quanto non siano stati i migliori passati insieme". Nel 2027 il 'Diablo' sarà un pilota Honda

LA POSSIBILE GRIGLIA PILOTI PER IL 2027

Fabio Quartararo lascerà Yamaha a fine stagione dopo 8 anni per accasarsi in Honda. Un rapporto che, assicura il 'Diablo', non sarà minato dalle ultime tre, difficili, stagioni. In particolare in questo 2026 il francese sta combattendo con una M1 fin qui non all'altezza del suo passato, alle prese con una complicata rivoluzione tecnica col passaggio al motore V4. I risultati non stanno arrivando e il campione del mondo 2021 è tornato a parlarne nel giovedì alla vigilia del GP Ungheria.

"Stessa Yamaha di settembre 2025, mi aspettavo uno step in più"

"Non sono contento di come abbiamo migliorato la moto, è la stessa di settembre 2025. Dal primo prototipo ad oggi mi aspettavo un passo avanti maggiore - ha esordito nel media scrum al Balaton Park -. Se c'è stata una reazione da parte di Yamaha? No, o perlomeno non la vedo. Ma anch'io, se fossi al loro posto, mi preparerei in vista del prossimo anno". Poi sul rapporto con la casa giapponese: "Non penso che sarà rovinato, sono grato a Yamaha anche se gli ultimi tre anni non sono stati i migliori passati insieme. Saranno sei mesi lunghi, ma non cambieranno la nostra relazione".

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