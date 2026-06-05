MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Ungheria
Via al weekend del Balaton Park: alle 10.45 MotoGP in pista per le prime prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Iker Lecuona in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez, Cal Crutchlow confermato in Lcr in sostituzione di Johann Zarco. Alle 15 la giornata si chiudere con le Pre-qualifiche: in palio i primi dieci pass per il Q2
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Ritorna in MotoGP Iker Lecuona: lo spagnolo, oggi pilota Ducati in Superbike nel team Aruba, sostituirà l'infortunato Alex Marquez
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Le precedenti edizioni del GP di Ungheria (1990 e 1992) si erano, invece, disputate all’Hungaroring. Nella prima vinse Doohan su Honda, nella seconda trionfò Eddie Lawson su Cagiva
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La MotoGP torna al Balaton per la seconda volta, dopo l'edizione inaugurale del 2025 dominata da Marc Marquez: il ducatista conquistò pole, vittoria Sprint e GP completando un weekend pressoché perfetto
Il programma odierno si chiuderà poi alle 15 con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 di domani
Buongiorno dal Balaton Park, dove alle 10.45 sono in programma le prove libere del GP Ungheria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW