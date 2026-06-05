Manu Gonzalez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche del GP Ungheria. Alle spalle del leader del Mondiale ci sono Alonso e Salac. Guevara 11° e qualificato in Q2, così come Arbolino 12°. Dovrà passare dal Q1, invece, Celestino Vietti che è rimasto fermo in pista a pochi minuti dalla fine del turno

Buona la prima, Gonzalez davanti di slancio, nel finale della prequalifica lo spagnolo ha girato a suon di record (abbassato due volte) e si candida per la pole position di sabato. Alonso solo nel finale è riuscito ad avvicinarsi al leader del mondiale, ma si è fermato a due decimi dal super tempo di Manuel. Gli avversari di classifica dello spagnolo faticano: Guevara si è preso mezzo secondo e ha chiuso indietro, undicesimo, quindi qualificato per la Q2, ma sabato dovrà fare qualcosa di più per non lasciar scappare il connazionale di Liqui Moly.

Arbolino 12°, Vietti dovrà passare dal Q1

Vietti dovrà invece passare dalla Q1, rimasto fermo in pista e pochi minuti dalla conclusione del turno; al mattino e a inizio turno non stava andando piano, e se il problema che l’ha fermato non è grave, sabato ha buone possibilità di mettersi davanti in Q1 e rientrare in Q2. Dopo il bel podio del Mugello e la costanza finalmente mostrata nelle ultime gare, sarebbe un peccato vederlo fuori dalla lotta per le posizioni che contano. In Q2 è entrato invece diretto Tony Arbolino con il dodicesimo tempo. Buone prove anche di Ortola, decimo, e Rueda, quattordicesimo. Ancora fuori dalla top 14, Canet e a sorpresa anche Alonso Lopez (diciannovesimo). Caduto Piqueras, lo spagnolo è stato accompagnato fuori dolorante dai commissari di percorso.