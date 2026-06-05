Pedro Acosta vola nelle Pre-qualifiche del GP Ungheria. Alle spalle del pilota Ktm ci sono Di Giannantonio e Raul Fernandez. 6° Bezzecchi, 7° Marc Marquez e 9° Martin. Pomeriggio complicato per Pecco Bagnaia: il torinese ha chiuso 14° e sarà tra i piloti costretti a passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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