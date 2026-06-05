MotoGP, GP Ungheria (Balaton Park): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Pedro Acosta vola nelle Pre-qualifiche del GP Ungheria. Alle spalle del pilota Ktm ci sono Di Giannantonio e Raul Fernandez. 6° Bezzecchi, 7° Marc Marquez e 9° Martin. Pomeriggio complicato per Pecco Bagnaia: il torinese ha chiuso 14° e sarà tra i piloti costretti a passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) QUARTARARO
- 12) RAZGATLIOGLU
- 13) MARINI
- 14) BAGNAIA
- 15) BASTIANINI
- 16) MIR
- 17) LECUONA
- 18) BINDER
- 19) VINALES
- 20) MORBIDELLI
- 21) RINS
- 22) CRUTCHLOW