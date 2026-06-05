Tutti gli orari da sapere del GP Ungheria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno: si parte oggi con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15) GP UNGHERIA, LE PROVE LIBERE LIVE

La MotoGP torna al Balaton Park, dove si correrà la seconda edizione del GP Ungheria dopo quella del 2025 chiusa col trionfo di Marc Marquez su Ducati. Appuntamento LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno, col racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si riparte dopo il GP d'Italia al Mugello, con l'Aprilia che ha consolidato le propre ambizioni di titolo. Marco Bezzecchi, reduce dalla 4^ vittoria stagionale, ha allungato in classifica piloti, dove ora ha un vantaggio di 17 punti sul compagno di team Jorge Martin e di 39 lunghezze su Fabio Di Giannantonio. Ancora assenti gli infortunati Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno rimpiazzati rispettivamente da Iker Lecuona e Cal Crutchlow.

Sprint sabato alle 15, GP domenica alle 14 La MotoGP tornerà in pista al Balaton Park venerdì 5 giugno: il programma parte alle 10.45 con le prime prove libere, fondamentali per i i piloti per ritrovare la confidenza su un circuito non così conosciuto per il Motomondiale. Alle 15 ci saranno le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2 delle 10.10, parte la caccia alla pole position a partire dalle 10.50 con le qualifiche. Nel pomeriggio, alle 15, scatta la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend ungherese. Domenica la gara lunga della top class è in programma alle 14.

Gara Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 Da non perdere anche i Gran Premi d'Ungheria della Moto3 e della Moto2, che come sempre precederanno la top class con partenza rispettivamente alle 11 del mattino, dopo warm up e Rider Fan Parade, e alle 12.15. Commento affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini. Le gare in Ungheria saranno anche in differita su TV8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP di Ungheria sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.