Terza pole in stagione per Almansa al termine di una qualifica molto complicata, con tante cadute e lunghe soste ai box. In prima fila anche Quiles, leader del Mondiale, e Uriarte. Indietro gli italiani: 15° Bertelle (che dovrà scontare anche un long lap penalty), 16° Pini, 25° Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE: CLICCA QUI

Che qualifica complicata. Tante cadute all’inizio, lunge soste al box, uno o due giri per giocarsi tutto. Pronti via, giù Pini, Rios e Munoz, un buon giro cancellato a Quiles (causato della bandiera gialla scattata per Pini), tutto da rifare. A tre minuti dalla fine del turno appena sei piloti aveva completato un giro, tutti gli altri erano rientrati per poi marcarsi come al solito, fino all’ultimo secondo possibile. Alla fine, la qualifica che dovrebbe svolgersi su un arco di 15 minuti si è concentrata in un paio di giri, a conti fatti uno solo, perché il primo serve a lanciarsi.

Terza pole in stagione per Almansa Quiles - che nel frattempo aveva segnato il miglior tempo - è scivolato alle spalle di Almansa, ma tra questi due e il resto dei piloti il distacco è apparso quasi imbarazzante, in un circuito piccolo come quello ungherese. Per capirsi, Uriarte chiude la prima fila con sei decimi abbondanti di differenza. E così via, fino al secondo e passa di Pratama che scatta dalla nona casella.

Indietro gli italiani Tra alti e bassi si è messo in luce Rios, finito in seconda fila col quinto tempo, mentre Fernandez è precipitato in undicesima posizione. Matteo Bertelle è rimasto indietro, in quinta fila, col quindicesimo tempo, ma Guido Pini, dopo la sostituzione della carena della sua Honda, ha fatto pure peggio, finendo in fondo alla lista dei tempi, sedicesimo. Per la cronaca Munoz e Carpe non hanno chiuso nemmeno un giro regolare e partiranno entrambi ancora più indietro. Nicola Carraro scatterà 25°.

Penalizzati Bertelle e Pratama Entrambi i piloti dovranno scontare un long lap penalty in gara per guida lenta nel corso delle qualifiche, d'ostacolo alla traiettoria di Ruche Moodley in curva 5.