- 1.M. Marquez
- 2.P. Acosta
- 3.F. Aldeguer
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Ungheria in diretta LIVE
A Balaton Park è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Fermin Aldeguer (Gresini). Dalla seconda fila gli italiani: nell'ordine Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Domenica gara lunga alle 14, dopo Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)
in evidenza
Le parole di Marc Marquez dopo la pole
Marquez fa 76 in MotoGP: la classifica all time dei poleman
I piloti con più pole in top class: Marc Marquez vola a quota 76Vai al contenuto
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche di Balaton Park
La griglia di partenza del GP Ungheria
MotoGP, la griglia di partenza del GP UngheriaVai al contenuto
Dalla seconda fila invece gli italiani: nell'ordine Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi
Prima fila tutta spagnola con Acosta (Ktm) e Aldeguer (Ducati Gresini)
Sarà Marc Marquez a partire dalla pole position, come già successo nel 2025 (quando aveva fatto un tempo 2 decimi più veloce)
Ben ritrovati a Balaton Park, dove alle 15 andrà in scena la Sprint Race del GP Ungheria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW