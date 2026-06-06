A Balaton Park è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Fermin Aldeguer (Gresini). Dalla seconda fila gli italiani: nell'ordine Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Domenica gara lunga alle 14, dopo Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA GRIGLIA DI PARTENZA