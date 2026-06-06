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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.P. Acosta
  3. 3.F. Aldeguer
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Ungheria in diretta LIVE

A Balaton Park è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Fermin Aldeguer (Gresini). Dalla seconda fila gli italiani: nell'ordine Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Domenica gara lunga alle 14, dopo Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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GP Ungheria, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW dalle 15

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Le parole di Marc Marquez dopo la pole

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Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche di Balaton Park

La griglia di partenza del GP Ungheria

MotoGP, la griglia di partenza del GP Ungheria

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Dalla seconda fila invece gli italiani: nell'ordine Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi

Prima fila tutta spagnola con Acosta (Ktm) e Aldeguer (Ducati Gresini)

Sarà Marc Marquez a partire dalla pole position, come già successo nel 2025 (quando aveva fatto un tempo 2 decimi più veloce)

Ben ritrovati a Balaton Park, dove alle 15 andrà in scena la Sprint Race del GP Ungheria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW