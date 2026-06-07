Lo spagnolo domina anche al Balaton Park (terza vittoria consecutiva) dopo un bel duello con Salac e consolida la sua leadership nel Mondiale. Sul podio anche Agius. Vietti risale fino al 7° posto e mantiene la terza posizione in campionato, a -3 da Guevara. A punti anche Arbolino (10°), 18° Lunetta. Alle 14 il gran finale al Balaton Park con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW GP UNGHERIA, LA GARA LIVE

E adesso è fuga nel mondiale, 49.5 punti di vantaggio, dopo la terza vittoria consecutiva. In Ungheria, Gonzalez ha ribadito di essere il più forte, certificando la crescita dallo scorso campionato: Manu oggi è un pilota più consapevole, più maturo nella gestione del weekend. Dice di non essere tormentato dal miraggio della MotoGP ("Sto bene dove sono"), ma qualcuno lo osserva, pensando a un salto di categoria.

Alonso rimanda ancora l'appuntamento con il podio Doveva essere la stagione di Alonso, ma complice qualche acciacco, l’ex campione della Moto3 non ha ancora fatto il salto di qualità. Finora nemmeno un podio: oggi ha vinto il derby col compagno di squadra Holgado, fermandosi però a quattro decimi dal podio, dopo aver cercato di rimontare i due secondi e mezzo che lo speravano da Agius, a 5 giri dalla fine. Uno dei pochi momenti appassionanti di una gara che ha offerto poche emozioni.

Gara da dimenticare per Guevara Salac ha tenuto dietro Gonzalez, fino al dodicesimo passaggio, ma lo spagnolo di Liqui Moly aveva il colpo in canna da diversi giri e la resistenza di Salac, per quanto tenace, non è bastata a metterlo in difficoltà. Guevara ha così perso altri punti in classifica dal leader del Mondiale, chiudendo in sesta posizione una corsa partita male, con un lungo al via e il taglio di traiettoria giudicata pericolosa dallo stewards panel che gli ha rifilato un long lap di penalità.

Vietti 7° in rimonta Poco altro da segnalare: la caduta di Canet nelle prime fasi, quella di Veijer subito dopo, l’incidente tra Daniel Munoz e Ortola, quest’ultimo colpevole di un ingresso in curva troppo ottimistico. Vietti ha così guadagnato qualche posizione, passando da undicesimo a settimo, dopo aver superato anche Alonso Lopez.

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