Moto3, in Ungheria quinta vittoria per Quiles. Paura nel finale per Munoz. HIGHLIGHTSgp ungheria
Al Balaton Park Quiles conquista la sua quinta vittoria stagionale e allunga ancora in classifica sugli inseguitori. Paura nel finale per un brutto incidente occorso a Munoz, travolto da Salmela e Perrone: pilota sempre rimasto cosciente e finito in ospedale per controlli
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Finale con spavento dopo una gara quasi noiosa. Mentre Quiles correva tranquillo verso la quinta vittoria stagionale, seguito a distanza da Almansa, alle loro spalle si era improvvisamente accesa la lotta per il terzo posto. Carpe aveva appena superato Munoz e Uriarte, il pilota di Intact Gp si è però toccato con Carpe nel tentativo di resistere, è caduto perdendo l’anteriore ed è stato investito da Salmela e Uriarte che seguivano a brevissima distanza. Munoz è stato portato al centro medico e poi in ospedale, ma è sempre rimasto cosciente. Un altro epilogo sfortunato, dopo l’incidente in Indonesia nel 2025 che l’ha lasciato con la frattura scomposta del femore sinistro (poi rioperato altre sei volte). David era rientrato in pista a Jerez, centrando il secondo posto ed era tornato sul podio a Barcellona. Protagonista come un anno fa. Oggi era in lotta per il podio, dopo aver gestito bene il gruppetto di Ktm con Samela, Perrone, Uriarte e Carpe che all’ultimo giro lo ha attaccato. Mancavano poche curve al traguardo. Poi il contatto e la caduta.
La cronaca ha poco altro da offrire. Il dominio di Quiles non è mai stato in discussione nonostante Almansa abbia guidato la gara fino al settimo giro, ma quando il pilota di Aspar Martinez ha deciso di mettersi davanti la gara è praticamente finita, almeno per quanto riguarda il primo posto. Altri incidenti, per fortuna molto meno cruenti, hanno invece caratterizzato l’avvio della corsa. Sono rimasti coinvolti Pini (colpito al ginocchio dalla pedana) alla seconda curva, Esteban, Moodley, Danish e Bertelle che una volta ripartito ha dovuto anche effettuare un long lap di penalità, rimediato per guida lenta in qualifica. Stessa penalità per Pratama.