Finale con spavento dopo una gara quasi noiosa. Mentre Quiles correva tranquillo verso la quinta vittoria stagionale, seguito a distanza da Almansa, alle loro spalle si era improvvisamente accesa la lotta per il terzo posto. Carpe aveva appena superato Munoz e Uriarte, il pilota di Intact Gp si è però toccato con Carpe nel tentativo di resistere, è caduto perdendo l’anteriore ed è stato investito da Salmela e Uriarte che seguivano a brevissima distanza. Munoz è stato portato al centro medico e poi in ospedale, ma è sempre rimasto cosciente. Un altro epilogo sfortunato, dopo l’incidente in Indonesia nel 2025 che l’ha lasciato con la frattura scomposta del femore sinistro (poi rioperato altre sei volte). David era rientrato in pista a Jerez, centrando il secondo posto ed era tornato sul podio a Barcellona. Protagonista come un anno fa. Oggi era in lotta per il podio, dopo aver gestito bene il gruppetto di Ktm con Samela, Perrone, Uriarte e Carpe che all’ultimo giro lo ha attaccato. Mancavano poche curve al traguardo. Poi il contatto e la caduta.