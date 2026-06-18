Il pilota Ducati, reduce da tre podi consecutivi, non si accontenta e anche a Brno proverà a prosegue il lavoro sul setup. Se il davanti ora dà risposte positive, il problema principale riguarda il grip al posteriore oltre al consumo delle gomme: "Sicuramente questa Ducati non si guida in modo naturale e quando pensi troppo fai fatica". Poi al media scrum sui test di lunedì: "Capisco non poter guidare le 850 (andrà in Aprilia dal 2027, ndr) ma aspettare dicembre per provare le gomme Pirelli è strano"

Pecco Bagnaia, la pista di Brno per me è bellissima. Per te?

"Fare Barcellona-Mugello-Balaton e tornare qui è sicuramente un bel regalo dopo una pista come Balaton, è tra le piste più belle del mondo. E' ancora molto old style come disegno e noi piloti in queste piste qua ci divertiamo tanto: devi fare la differenza nel farla scorrere, nello staccare forte senza perdere in uscita, quindi dà molta più soddisfazione quando riesci a fare un bel giro".

Vieni da tre podi consecutivi, però mi permetto di dire che non sono stati tre podi, esaltanti, giusto?

"Solo quello del Mugello". Ecco, tu come lo vivi? Come il segnale positivo che stai andando nella direzione giusta, oppure ancora c'è molto da fare?

"Stiamo lavorando tanto. La mia parte di squadra sta lavorando tanto sul setup per cercare di addomesticare questa moto. Sicuramente il davanti ora mi piace decisamente di più. Però continuo ad avere tanti limiti col grip e con l'erogazione, non riesco ad appoggiarmi mai sul dietro. Ogni volta che vado in appoggio mi va via e perdo abbastanza. Le gomme le consumo tanto, non riesco a essere costante con le gomme usate ed è un limite che non ho mai avuto: è difficile capire cosa fare di diverso. Sicuramente è una moto che non si guida in maniera naturale. Devi pensare tanto mentre la guidi ed è un anno e mezzo che è così, quindi sto cercando di adattare molto il mio stile di guida, ma quando non guidi in maniera naturale fai fatica".

Ecco, rispetto all'anno scorso mi sembra che sia molto diverso anche il tuo spirito, il tuo approccio...

"L'anno scorso era proprio una moto che andava estremamente contro il mio modo di guidare, non era proprio possibile riuscire a frenare, entrare in curva. Quest'anno sì, il davanti è più normale, quindi riesco a fare di più. Rispetto allo scorso anno sto cercando di fare veramente di tutto, qualsiasi cosa per far sì che vada meglio. Sicuramente è vero che due dei tre podi sono stati un po' regalati, però comunque...".

Però è un podio "È un podio e siamo stati noi a farlo, quindi c'è tanto da lavorare ma un po' di risultati iniziano a vedersi".