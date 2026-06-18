Bagnaia prima di Brno: "Lavoro per addomesticare questa Ducati, non guido naturale"ducati
Il pilota Ducati, reduce da tre podi consecutivi, non si accontenta e anche a Brno proverà a prosegue il lavoro sul setup. Se il davanti ora dà risposte positive, il problema principale riguarda il grip al posteriore oltre al consumo delle gomme: "Sicuramente questa Ducati non si guida in modo naturale e quando pensi troppo fai fatica". Poi al media scrum sui test di lunedì: "Capisco non poter guidare le 850 (andrà in Aprilia dal 2027, ndr) ma aspettare dicembre per provare le gomme Pirelli è strano"
Pecco Bagnaia, la pista di Brno per me è bellissima. Per te?
"Fare Barcellona-Mugello-Balaton e tornare qui è sicuramente un bel regalo dopo una pista come Balaton, è tra le piste più belle del mondo. E' ancora molto old style come disegno e noi piloti in queste piste qua ci divertiamo tanto: devi fare la differenza nel farla scorrere, nello staccare forte senza perdere in uscita, quindi dà molta più soddisfazione quando riesci a fare un bel giro".
Vieni da tre podi consecutivi, però mi permetto di dire che non sono stati tre podi, esaltanti, giusto?
"Solo quello del Mugello".
Ecco, tu come lo vivi? Come il segnale positivo che stai andando nella direzione giusta, oppure ancora c'è molto da fare?
"Stiamo lavorando tanto. La mia parte di squadra sta lavorando tanto sul setup per cercare di addomesticare questa moto. Sicuramente il davanti ora mi piace decisamente di più. Però continuo ad avere tanti limiti col grip e con l'erogazione, non riesco ad appoggiarmi mai sul dietro. Ogni volta che vado in appoggio mi va via e perdo abbastanza. Le gomme le consumo tanto, non riesco a essere costante con le gomme usate ed è un limite che non ho mai avuto: è difficile capire cosa fare di diverso. Sicuramente è una moto che non si guida in maniera naturale. Devi pensare tanto mentre la guidi ed è un anno e mezzo che è così, quindi sto cercando di adattare molto il mio stile di guida, ma quando non guidi in maniera naturale fai fatica".
Ecco, rispetto all'anno scorso mi sembra che sia molto diverso anche il tuo spirito, il tuo approccio...
"L'anno scorso era proprio una moto che andava estremamente contro il mio modo di guidare, non era proprio possibile riuscire a frenare, entrare in curva. Quest'anno sì, il davanti è più normale, quindi riesco a fare di più. Rispetto allo scorso anno sto cercando di fare veramente di tutto, qualsiasi cosa per far sì che vada meglio. Sicuramente è vero che due dei tre podi sono stati un po' regalati, però comunque...".
Però è un podio
"È un podio e siamo stati noi a farlo, quindi c'è tanto da lavorare ma un po' di risultati iniziano a vedersi".
"Giusto non guidare la 850cc, ma non provare nemmeno le gomme Pirelli..."
Nel media scrum Bagnaia ha poi risposto a una domanda sui test di lunedì 22 giugno, che non lo vedranno in pista in quanto in uscita da Ducati (dal 2027 sarà in Aprilia): "Penso sia giusto non poter guidare la 850cc, lo capisco - ha puntualizzato Pecco -. Ma arrivare ai test di dicembre senza nemmeno aver provato le Pirelli è un po' strano, perché non si capiscono le gomme. Non penso che sia l'idea migliore: sarebbe stato meglio farmi guidare l'attuale MotoGP con le Pirelli, ma Michelin credo non voglia che si facciano comparazioni. E chi non girerà sarà in svantaggio rispetto a tutti gli altri". Poi sulle nuove proposte al vaglio, a partire dalla sola moto a disposizione per ogni pilota invece che le attuali due: "Credo di non essere d'accordo con nessuna delle nuove proposte. Avere una sola moto è strano, non puoi spingere come vorresti e come facciamo adesso". Lato sicurezza, invece, la possibilità di eliminare gli abbassatori al via trova d'accordo il torinese: "Penso che il device Ducati sia un capolavoro, ma se guardi le altre moto a volte devono fare diverse cose per disingaggiarli. In merito alla prima curva penso che per la sicurezza sia un bene rimuoverli".