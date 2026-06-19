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GP Repubblica Ceca
19 giugno - 21 giugno 2026
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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Brno

A Brno si inizia a fare sul serio: alle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, ci sono le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle Libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promoter della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale (2027-2031), che farà da preludio agli annunci di mercato

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ NELLE FP1

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Qualche problema per Martin nelle prove di long lap penalty

Martin, problemi tecnici per l'Aprilia durante le FP1 in Repubblica Ceca

Martin, problemi tecnici per l'Aprilia durante le FP1 in Repubblica Ceca

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Il miglior italiano nelle FP1 è stato Pecco Bagnaia (sesto), poi Fabio Di Giannantonio (ottavo). Marco Bezzecchi ha iniziato il suo weekend ceco con un 16° tempo

Marquez miglior tempo nonostante una caduta nel finale. VIDEO

La classifica dei tempi delle FP1

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Nelle Libere della mattina il più veloce è stato Marc Marquez, che ha fermato il cronometro in 1:53.303, davanti a un sorprendente Fabio Quartararo e a Raul Fernandez

S'inizia a fare sul serio a Brno: in palio, infatti, ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato

Ben ritrovati da Brno, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche del GP Rep. Ceca, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP Brno, Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 15

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