MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Brno
A Brno si inizia a fare sul serio: alle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, ci sono le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle Libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promoter della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale (2027-2031), che farà da preludio agli annunci di mercato
Qualche problema per Martin nelle prove di long lap penalty
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Il miglior italiano nelle FP1 è stato Pecco Bagnaia (sesto), poi Fabio Di Giannantonio (ottavo). Marco Bezzecchi ha iniziato il suo weekend ceco con un 16° tempo
Marquez miglior tempo nonostante una caduta nel finale. VIDEO
La classifica dei tempi delle FP1
Nelle Libere della mattina il più veloce è stato Marc Marquez, che ha fermato il cronometro in 1:53.303, davanti a un sorprendente Fabio Quartararo e a Raul Fernandez
S'inizia a fare sul serio a Brno: in palio, infatti, ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato
Ben ritrovati da Brno, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche del GP Rep. Ceca, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW