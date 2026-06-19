A Brno si inizia a fare sul serio: alle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, ci sono le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle Libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promoter della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale (2027-2031), che farà da preludio agli annunci di mercato

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ NELLE FP1