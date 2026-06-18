Il leader del Mondiale ritorna sull'incidente innescato da Jorge Martin a Balaton Park: "Impatto forte, la mano è a posto. Ho ancora qualche dolore alla gamba, ma non mi condizionerà". Ecco cosa ha detto Bezzecchi alla vigilia del GP Repubblica Ceca RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Parla Marco Bezzecchi, per la prima volta dopo l’incidente di Balaton Park che gli ha fatto perdere la gara alla prima curva. "Adesso sto bene, l’impatto è stato forte e sento ancora un po’ di dolore alla gamba destra perché si era lesionato un piccolo muscolo, nulla di gravissimo per fortuna. La mano destra invece è a posto, dopo tre o quattro giorni il dolore era già sparito. Ma in questo lasso di tempo non ho potuto guidare la moto e quindi venerdì torno in sella per la prima volta". Alla domanda se l’atmosfera nel box si sia guastata dopo quell’episodio la risposta è secca e immediata: "No". Meglio guardare a quanto fatto di buono in quel weekend. "E’ stata una domenica dura, ma fino a quel momento abbiamo lavorato bene e adesso ci concentriamo su questa e sulle prossima tappe".

"Marquez sarà veloce anche qui, è il favorito" Gli chiedono come si possa superare un grave incidente. "La cosa più importante è risalire subito in moto e pensare a divertirsi. D’altronde conosciamo i rischi, fin dall’inizio, sono sempre presenti", spiega Bez con la testa già proiettata sull’imminente weekend di gara: "Questa pista è molto diversa da quella ungherese, è molto divertente, qui si può esprimere tutta la potenza della moto. E’ un tracciato largo che ricorda un po’ il Mugello, ma con le sue peculiarità. Qui nel 2026 sono stato piuttosto rapido, e ho disputato un bella gara con Marc Marquez e Acosta". E sul campione del mondo in carica puntualizza: "Sarà veloce anche qui, è il favorito".