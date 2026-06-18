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Aprilia Trackhouse, Francesco Guidotti è il nuovo team manager

l'annuncio

Aprilia Trackhouse ha annunciato l'arrivo di Francesco Guidotti come nuovo team manager. L'ex Ktm inizierà la sua nuova avventura già in questo weekend con la squadra statunitense. "Ringrazio Justin Marks per la fiducia. Sono entusiasta e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore di questa, farò del mio meglio. Tornare a lavorare con Aprilia per me è speciale", ha commentato

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Francesco Guidotti è il nuovo team manager del team Trackhouse. L'annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di giovedì da parte della squadra statunitense. L'ex team manager Ktm era in corsa per il ruolo insieme a Wilco Zeelenberg, ma alla fine la scelta del proprietario del team, Justin Marks, è ricaduta su di lui. Guidotti, che inizierà la sua nuova avventura già in questo weekend di Brno (dal 19 al 21 giugno LIVE su Sky Sport e streaming su NOW), tornerà a collaborare con Aprilia, la casa con cui era iniziata la sua carriera nel mondo del motociclismo.

Guidotti: "Sono emozionato, farò del mio meglio"

"Prima di tutto devo ringraziare Justin Marks (il proprietario del team, ndr) per la fiducia - ha dichiarato Guidotti nel comunicato stampa Trackhouse -. Sono entusiasta di essere tornato e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore di questa. Trackhouse è un team giovane e professionale, ha già ottenuto risultati speciali e farò del mio meglio per contribuire alla crescita del team e dei piloti. Tornare a lavorare con Aprilia è speciale per me: ho tanti bei ricordi e amici. Sono emozionato di entrare a far parte del team Trackhouse!".

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