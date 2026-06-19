L'intervista di Pecco Bagnaia a Sky Sport dopo il venerdì di Brno, chiuso col 4° tempo: "Sono contento del risultato, ora dobbiamo migliorare il feeling col setup". Sui favoriti il torinese non ha dubbi: "Questa è una pista Aprilia, ma anche noi possiamo essere veloci". Di seguito l'intervista integrale RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

Pecco Bagnaia, dacci un tuo giudizio sulla giornata di oggi.

"Buon venerdì, abbiamo lavorato bene dalla mattina, abbiamo fatto diverse prove. Questa è una pista che sicuramente esalta tutti i piloti e, quindi, ha dato molta soddisfazione girare. C'è molto grip nonostante sia veramente tanto caldo, però ci mette un po' in difficoltà nel scegliere la gomma dietro, perché è vero che la soft è nettamente superiore alla alla media, però si prospetta possa avere un grandissimo calo. Quindi è difficile, anche per la Sprint".

Cosa bisogna migliorare sabato?

"Al momento sono contento dei risultati ottenuti oggi, ma ancora non sono estremamente contento del feeling col setup. C'è da migliorare un po' quando la inserisco, serve che la moto mi aiuti a girare un po' di più senza che dietro parta troppo. Continuo ad avere un po' di scivolamenti inaspettati e quello è un po' un limite al momento, ma oggi siamo andati in una direzione che ha migliorato questo aspetto. Vediamo se sabato riusciamo a fare un altro step".