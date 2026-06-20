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MotoGP, qualifiche e pole del GP Brno in diretta LIVE

La MotoGP si prepara per un sabato show a Brno: alle 10.10 sono in programma le Libere 2, poi le qualifiche dalle 10.50 con Jorge Martin costretto a passare dal Q1. E alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su su Sky Sport e in streaming su NOW

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2

in evidenza

GP Brno LIVE su Sky: alle 10.10 le FP2, poi le qualifiche

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Ieri annunciato il "Patto della Concordia" MotoGP-case: i dettagli

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Alex Marquez, anche lui impegnato nelle qualifiche dal Q1, ha ricevuto il fit definitivo per proseguire il suo weekend. Non è al meglio, ma stringerà i denti

I dieci piloti già al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

MotoGP a Brno, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi per ora è fuori

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Nelle Pre-qualifiche di ieri miglior tempo di Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che in 1:51.735 ha demolito il record della pista di Brno

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La giornata si chiuderà poi alle 15 con la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend della Repubblica Ceca

Dopo le FP2 inizieranno le qualifiche dalle 10.50, con Jorge Martin subito impegnato nel Q1 per strappare uno degli ultimi due pass a disposizione per il Q2 

Tra poco, a partire dalle 10.10, la top class scenderà in pista per le FP2, ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche

Buongiorno da Brno, dove la MotoGP si prepara a una giornata molto intensa da seguire in diretta LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW