- 1.A. Ogura
- 2.M. Bezzecchi
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, qualifiche e pole del GP Brno in diretta LIVE
La MotoGP si prepara per un sabato show a Brno: alle 10.10 sono in programma le Libere 2, poi le qualifiche dalle 10.50 con Jorge Martin costretto a passare dal Q1. E alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su su Sky Sport e in streaming su NOW
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Nelle Pre-qualifiche di ieri miglior tempo di Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che in 1:51.735 ha demolito il record della pista di Brno
La giornata si chiuderà poi alle 15 con la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend della Repubblica Ceca
Dopo le FP2 inizieranno le qualifiche dalle 10.50, con Jorge Martin subito impegnato nel Q1 per strappare uno degli ultimi due pass a disposizione per il Q2
Tra poco, a partire dalle 10.10, la top class scenderà in pista per le FP2, ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche
Buongiorno da Brno, dove la MotoGP si prepara a una giornata molto intensa da seguire in diretta LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW