La MotoGP si prepara per un sabato show a Brno: alle 10.10 sono in programma le Libere 2, poi le qualifiche dalle 10.50 con Jorge Martin costretto a passare dal Q1. E alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su su Sky Sport e in streaming su NOW

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2