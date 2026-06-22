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MotoGP, vietati gli abbassatori da Assen, nuova distanza in griglia dalla Germania

MotoGp
©IPA/Fotogramma

Ecco le decisioni dell'ultima Grand Prix Commission per aumentare la sicurezza in partenza: anticipato il divieto degli abbassatori, inizialmente previsto dal 2027, e aumentata a 4 metri la distanza tra i piloti in griglia di partenza 

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La MotoGP cambia subito. L'ultima Grand Prix Commission ha confermato alcune modifiche: saranno vietati gli abbassatori dal GP d’Olanda ad Assen, in programma domenica 28 giugno. La decisione è stata presa per aumentare la sicurezza in pista dopo i numerosi incidenti alla prima curva nelle ultime gare, tra cui quello di Jorge Martin in Ungheria e Johann Zarco a Barcellona, introducendo il divieto, in anticipo rispetto alla prossima stagione come originariamente previsto dal cambiamento regolamentare. Dal GP di Germania al Sachsenring del 12 luglio, invece, verrà modificata la distanza in griglia di partenza in tutte le classi, sempre al fine di aumentare la sicurezza in fase di partenza. La distanza da pilota a pilota passerà da 3 a 4 metri e la distanza tra ogni fila passerà da 9 a 12 metri.

Foto sito web MotoGP

Non più di 6 moto per Casa dal 2028

Dal 2028, inoltre, nessuna Casa potrà avere più di 6 moto sullo schieramento: i costruttori, quindi, potranno fornire un massimo di 2 team oltre al proprio. Già ora nessuna Casa ha più di 6 moto in griglia, ma dal 2028 questo diventerà una regola.

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