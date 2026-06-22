La MotoGP cambia subito. L'ultima Grand Prix Commission ha confermato alcune modifiche: saranno vietati gli abbassatori dal GP d’Olanda ad Assen, in programma domenica 28 giugno. La decisione è stata presa per aumentare la sicurezza in pista dopo i numerosi incidenti alla prima curva nelle ultime gare, tra cui quello di Jorge Martin in Ungheria e Johann Zarco a Barcellona, introducendo il divieto, in anticipo rispetto alla prossima stagione come originariamente previsto dal cambiamento regolamentare. Dal GP di Germania al Sachsenring del 12 luglio, invece, verrà modificata la distanza in griglia di partenza in tutte le classi, sempre al fine di aumentare la sicurezza in fase di partenza. La distanza da pilota a pilota passerà da 3 a 4 metri e la distanza tra ogni fila passerà da 9 a 12 metri.