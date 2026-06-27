- 1.J. Martin
- 2.A. Ogura
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP (Olanda) Assen in diretta LIVE
MotoGP di nuovo in pista per la Sprint Race, alle 15 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Storico poker di Aprilia in qualifica: Jorge Martin scatterà dalla pole davanti a Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez apre la seconda fila, insieme a lui ci sono Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez scatterà 7°, Acosta 8°. Forfait di Aldeguer, dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7 rimediata nelle Pre-qualifiche
in evidenza
Conferma dal box Gresini, Alex Marquez partirà: dopo le FP2 non ha fatto le qualifica, preferendo riposarsi ed essere pronto per la Sprint. Scatterà dalla 12^ casella
Moto in pista per il giro di schieramento
La clip Sky sulla sfida per il titolo: 7 piloti in corsa
Cielo leggermente più coperto, ma nessun rischio pioggia. Qualche gioccia dovrebbe invece scendere nella tarda serata di oggi
Curiosità anche sulla partenza, la prima dopo la decisione di eliminare l'abbassatore anteriore per ragioni di sicurezza
Il team Gresini dovrà invece fare a meno di Fermin Aldeguer, dichiarato 'unfit' per tutto il weekend dopo la frattura della vertebra T7 nella caduta di ieri in Pre-qualifica
Alex Marquez non ha preso parte al Q2: scatterà 12°
Alex Marquez, nonostante il 9° tempo ottenuto nelle FP2 della mattinata, ha deciso di non prendere parte al Q2 delle qualifiche per riposarsi in vista delle sessioni successive. Lo spagnolo, caduto nelle Pre-qualifiche, scatterà 12°.
Brivio: "Raul è molto arrabbiato, aveva fatto un tempo da pole"
Davide Brivio ha parlato di Raul Fernandez dopo il 4° tempo in qualifica: "Raul è molto arrabbiato perché aveva fatto un tempo da pole. All'ultima chicane aveva dei piloti lenti davanti, non aveva capito cosa stessero facendo. Per questo ha cambiato linea, ha toccato il verde per qualche millimetro e gli hanno tolto il giro. La pole era lì... ".
Beffa Raul, giro della pole cancellato: aveva pizzicato il verde
Sterlacchini (Aprilia): "Risultato importantissimo, ma non dobbiamo montarci la testa"
Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico Aprilia, ha commentato lo storico poker maturato nelle qualifiche: "Sicuramente è un risultato importantissimo perché avere tanti piloti lì davanti dà concretezza al progetto. Non dobbiamo montarci la testa e andare avanti a lavorare".
Ogura: "Sapevamo di poter fare bene nelle qualifiche"
Bezzecchi: "Dispiace per la bandiera gialla nel giro buono"
"Sono contento, è sempre bello riuscire a conquistare la prima fila. Mi dispiace un po' perché nel giro buono ho trovato una bandiera gialla e ho dovuto un po' mollare, però sono molto contento perché era una prima fila importante", così Bezzecchi su Sky dopo le qualifiche. IL VIDEO DELL'INTERVISTA
Martin: "Felice ed emozionato di fare la pole ad Assen"
Pole Martin e storico poker di Aprilia in qualifica (i numeri di Michele Merlino)
- Per Aprilia primo monopolio dei primi 4 posti in griglia della loro storia
- MARTIN: 21^ pole in top-class (la prima dopo 616 giorni: Phillip Island 2024), 42^ pole in tutte le classi
- Martin eguaglia Fabio QUARTARARO al 12° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class
- 18^ pole in top-class per Aprilia (4^ quest'anno, con 3 piloti diversi: Bezzecchi, Ogura, Martin)
- Prima pole Aprilia in questo GP