Davide Brivio ha parlato di Raul Fernandez dopo il 4° tempo in qualifica: "Raul è molto arrabbiato perché aveva fatto un tempo da pole. All'ultima chicane aveva dei piloti lenti davanti, non aveva capito cosa stessero facendo. Per questo ha cambiato linea, ha toccato il verde per qualche millimetro e gli hanno tolto il giro. La pole era lì... ".