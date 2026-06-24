Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia: Borgo Panigale e Bagnaia si separeranno a fine stagione dopo 8 anni tra Pramac (2019 e 2020) e team ufficiale (2021-2026) e finora 31 vittorie, 63 podi, 28 pole e due titoli Mondiali. "Che viaggio incredibile", ha scritto la casa italiana. "Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme", la lettera da brividi di Pecco su Instagram MERCATO PILOTI: LA GRIGLIA MOTOGP PER IL 2027

Come già anticipato da tempo Pecco Bagnaia e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. L'addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la 'rossa' di Borgo Panigale e la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con (finora) 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e, soprattutto, due titoli Mondiali (2022 e 2023). Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo sei anni sulla Desmosedici ufficiale e 8 complessivi considerando i primi due nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. "Una partnership sportiva di successo, dal valore personale altrettanto significativo e una serie di risultati irripetibile - si legge nel comunicato -. Strade diverse, nuove sfide, ma che viaggio emozionante insieme".

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Bagnaia: "Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme" Queste invece le parole di Bagnaia affidate a un post su Instagram: "Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre".

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La storia di Bagnaia con Ducati: i primi anni in Pramac La passione di Bagnaia per Ducati nasce ben prima del suo approdo in MotoGP nel 2019 e dei trionfi nel team ufficiale. Grazie allo zio Claudio, fervente ducatista che ha trasmesso l'amore per la rossa di Borgo Panigale al nipote fin da quando era bambino. "Ero piccolo, ma il rumore della frizione a secco della Ducati di mio zio è un suono che non scorderò mai. Guardando la sua 996R gli dicevo 'Zio, questa la tieni per me per quando sarò grande?', confiderà dopo aver firmato col team Pramac. Due anni di apprendistato nella squadra di Paolo Campinoti, il posto perfetto per far maturare un talento come Bagnaia, sbocciato nel 2018 col titolo Moto2 ma ancora acerbo per competere ai massimi livelli in top class. Il 2019 lo chiude con tanti ritiri, ma anche con un promettente 4° posto a Phillip Island. Nel 2020 ancora qualche caduta di troppo, un infortunio (frattura della tiba nelle Libere di Brno che lo costringe a saltare il GP di Rep. Ceca e anche quello successivo, in Austria), ma anche il primo podio in MotoGP, a Misano. I tempi per il salto nel team ufficiale sono maturi.

I trionfi col team ufficiale Ducati lo promuove nel team ufficiale dal 2021, giudicandolo ormai pronto per portare Borgo Panigale a un trionfo iridato che manca dal 2007 con Casey Stoner. La stagione inizia bene, con tre podi nelle prime quattro gare (terzo posto in Qatar, secondo in Portogallo e Spagna). Ma dal Mugello Pecco e Ducati hanno un momento di flessione, che consente a Fabio Quartararo di maturare un vantaggio in classifica che risulterà poi decisivo. Bagnaia finisce però in crescendo, con 4 vittorie nelle ultime sei gare (Aragon, Misano, Algarve e Valencia). Non bastano per la rimonta sul 'Diablo', ma sono un prodromo a quello che accadrà la stagione successiva. Eppure il 2022 inizia nel peggiore dei modi per Bagnaia e Ducati. La casa italiana sembra dover registrare qualcosa sulla nuova GP22, Quartararo scappa via e si porta a +91 su Bagnaia dopo il Sachsenring. Dopo la Germania, però, Pecco rimette le cose a posto: 4 vittorie consecutive lo riportano sotto, poi a Phillip Island arriva il sorpasso. A quel punto il torinese gestisce il vantaggio su Quartararo e riporta Ducati sul tetto del mondo dopo 15 anni. L'impresa viene bissata anche l'anno successivo, questa volta al termine di un duello serrato con l'altra Ducati di Jorge Martin. Bagnaia sembra in controllo fino a Barcellona, quando un brutto incidente al via (highside dopo la partenza che lo sbalza al centro della pista e la moto di Binder che gli passa sopra alla gamba) lo frena. Nessuna frattura, Pecco è subito in sella a Misano la settimana dopo, ma non è al meglio e Martin da lì ne approfitta per rifarsi sotto. Nelle ultime 7 gare, però, Pecco è chirurigico: va sempre a podio la domenica e riesce a concedere il bis iridato per una manciata di punti.