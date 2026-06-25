MotoGP e Yamaha hanno comunicato che la casa giapponese sarà fornitore esclusivo per il campionato Moto3 dal 2028 al 2033. La prima apparizione pubblica della nuova moto ci sarà nel 2027, prima ci saranno dei test con i prototipi GP ASSEN, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Yamaha sarà il fornitore esclusivo per il campionato Moto3 dal 2028 al 2033. È questa la novità annunciata nel giovedì di Assen dalla MotoGP e dalla casa giapponese nel corso di una conferenza stampa straordinaria: un'iniziativa che rappresenta uno degli sviluppi più significativi nel motociclismo per rafforzare la crescita delle future generazioni di piloti. Il progetto mira a garantire che il talento rimanga il fattore determinante nello sviluppo dei piloti, mantenendo al contempo i più alti standard della competizione.

La nuova moto svelata nel 2027 La moto verrà svelata in futuro: è stato presentato un programma di comunicazione che culminerà con la prima apparizione pubblica del nuovo modello nel 2027. Al centro del progetto c'è un nuovo prototipo da competizione sviluppato da Yamaha, basato sulla collaudata piattaforma di produzione CP2 e ampiamente riprogettato per le competizioni nei Gran Premi. L'obiettivo è raggiungere un rapporto peso/potenza superiore rispetto alle attuali Moto3, introducendo al contempo una moto di dimensioni più adatte alle caratteristiche fisiche e allo stile di guida della prossima generazione di piloti. Il programma supporterà inoltre l'intero "ecosistema" di sviluppo dei piloti con attività che andranno oltre il campionato Moto3. Dal 2029, infatti, il campionato Moto3 Junior, all'interno del paddock MotoJunior, dovrebbe adottare una versione leggermente meno performante della moto. Nei prossimi mesi sono attesi ulteriori aggiornamenti sul progetto, con i primi test dei prototipi previsti entro la fine dell'anno e la presentazione ufficiale della moto nel 2027.

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Ezpeleta: "Cambiamento che porterà grandi benefici" "Siamo davvero orgogliosi di annunciare il futuro della Moto3, non solo per il campionato del mondo, ma anche per i programmi di base a livello globale", ha commentato Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP. "La MotoGP si impegna a far crescere il motociclismo, a supportare i talenti e aumentare l'accessibilità, al fine di creare lo sport più sicuro possibile con il pubblico più ampio possibile. In questo progetto collaboriamo con Yamaha per creare una piattaforma globale per i giovani piloti che va oltre le moto che guideranno. Crediamo che questo cambiamento apporterà grandi benefici allo sport, sia al di fuori del paddock, a livello globale, che qui in MotoGP. La Moto3 ha un ruolo chiave nel nostro futuro. In termini sportivi, è spesso il primo passo professionale nelle corse per i piloti che poi diventano superstar. Per i fan è una finestra sulle stelle del futuro e una parte fantastica di ogni GP. La nostra struttura crea un'esperienza unica per il pubblico. Ci sono azione, puro talento ed eccellenza ingegneristica. Questa nuova era della Moto3 è pensata per offrire ancora di più e per posizionare al meglio la competizione della classe cadetta nel campionato del mondo. Sarà una piattaforma in cui talento e prestazioni potranno brillare".