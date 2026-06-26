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Moto3, GP Olanda (Assen): Kelso 1° nelle Pre-qualifiche, 2° Guido Pini

ASSEN
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

A sorpresa, Kelso è stato il più veloce nel venerdì di pre-qualifiche ad Assen. Alle spalle del pilota australiano si è piazzato un ottimo Pini. Costretti, invece, a passare dal Q1 gli altri due italiani Bertelle e Carraro. Giornata complicata per Quiles, leader del Mondiale, passato al Q2 con l'11° posto. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Pre-qualifica in salita per i big del mondiale. Si salva solo Morelli con il quarto tempo. Tutti staccati gli altri: un nervoso Quiles, dopo aver rischiato di tamponare Fernandez mentre rientrava al box, e aver salvato miracolosamente una perdita d’anteriore, ha rischiato di restare fuori dalla Q2 finendo il turno in undicesima posizione. Il migliore è stato Kelso.

Bertelle fuori dal Q2

Il leader del Mondiale è stato scelto oltretutto come riferimento da Bertelle che gli si è incollato dietro senza migliorare i suoi tempi. E quando Matteo ha superato lo spagnolo, che nella seconda parte del circuito perdeva vistosamente, è stato subito risuperato da Maximo, quasi infastidito dall’italiano. Matteo, che aveva cominciato la giornata con una lunga ricerca della messa punto della moto (al mattino ha cambiato il monoammortizzatore) ha poi concluso malamente la sua pre-qualifica, fuori dalla top 14, prima di scivolare nella ghiaia alla curva sette. 

Super Pini: 2° alle spalle di Kelso

Almansa, caduto subito al terzo giro, al rientro si i è piazzato al settimo posto. Brian Uriarte è finto giusto davanti a Quiles, col decimo tempo. Danish, vincitore a Brno, è finito in tredicesima posizione. Solo il nono tempo per Uriarte. Bene invece Guido Pini, che ha indovinato il treno giusto risalendo la classifica fino al secondo posto (“Mi sentivo bene da stamattina, ma mi serve più continuità nei giri veloci”). Caduto il pilota di Simoncelli, O’Gorman (sedicesimo), la peggiore prequalifica è però quella registrata da Valentin Perrone, addirittura ventiseiesimo.

Moto3, GP Olanda: i risultati delle Pre-qualifiche

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