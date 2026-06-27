Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale. In prima fila con lo spagnolo anche Kelso e Uriarte. Più indietro gli italiani: 8° Pini, 13° Bertelle, 26° Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE

Quiles, la quarta pole della sua carriera fa esplodere l’entusiasmo nel suo box. Probabilmente perché era inatteso. Non è sembrato in forma lo spagnolo, al suo arrivo ad Assen. Piuttosto nervoso, venerdì aveva chiuso indietro, solo dodicesimo, deludente per le sue capacità. Bertelle che lo aveva preso a riferimento (e traino) ne aveva pagato l’inusuale lentezza, restando indietro a sua volta.

Dominio Mondiale Anche in qualifica Quiles non dava segni di recupero. Girando da solo, i tempi restavano alti. Fino all’ultimo giro, quando il pilota di Aspar ha trovato, per caso o per scelta poco importa, il treno giusto a cuoi accordarsi. “Per una volta ho preso io la scia degli altri” la sua candida ammissione. A un buon risultato non si fanno le pulci. E poi lui che cosa deve dimostrare ancora? In classifica domina con 65 punti di vantaggio su Carpe che oggi è sembrato quasi accontentarsi del suo ottavo tempo.

Pini nono, Bertelle 13° Gli altri nomi di alta classifica hanno fatto un po’ meglio: terzo Uriarte alle spalle di Kelso e davanti a Morelli, il più in palla nel giorno delle libere. Sesto Almansa, ma nessuno meglio del talentuoso spagnolo seguito da Marc Marquez. Bertelle oggi non ha seguito la scia di Maximo e forse se ne è dispiaciuto, dopo aver firmato il tredicesimo tempo. Qualcosa meglio ha fatto Pini, nono davanti al compagno di squadra. Ma dopo il secondo tempo in prequalifica, un bel passo indietro.