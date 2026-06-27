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Moto3, qualifiche GP Olanda (Assen): Quiles in pole, indietro gli italiani. HIGHLIGHTS

GP OLANDA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale. In prima fila con lo spagnolo anche Kelso e Uriarte. Più indietro gli italiani: 8° Pini, 13° Bertelle, 26° Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Quiles, la quarta pole della sua carriera fa esplodere l’entusiasmo nel suo box. Probabilmente perché era inatteso. Non è sembrato in forma lo spagnolo, al suo arrivo ad Assen. Piuttosto nervoso, venerdì aveva chiuso indietro, solo dodicesimo, deludente per le sue capacità. Bertelle che lo aveva preso a riferimento (e traino) ne aveva pagato l’inusuale lentezza, restando indietro a sua volta. 

Dominio Mondiale

Anche in qualifica Quiles non dava segni di recupero. Girando  da solo, i tempi restavano alti. Fino all’ultimo giro, quando il pilota di Aspar ha trovato, per caso o per scelta poco importa, il treno giusto a cuoi accordarsi. “Per una volta ho preso io la scia degli altri” la sua candida ammissione. A un buon risultato non si fanno le pulci. E poi lui che cosa deve dimostrare ancora? In classifica domina con 65 punti di vantaggio su Carpe che oggi è sembrato quasi accontentarsi del suo ottavo tempo.

Pini nono, Bertelle 13°

Gli altri nomi di alta classifica hanno fatto un po’ meglio: terzo Uriarte alle spalle di Kelso e davanti a Morelli, il più in palla nel giorno delle libere. Sesto Almansa, ma nessuno meglio del talentuoso spagnolo seguito da Marc Marquez. Bertelle oggi non ha seguito la scia di Maximo e forse se ne è dispiaciuto, dopo aver firmato il tredicesimo tempo. Qualcosa meglio ha fatto Pini, nono davanti al compagno di squadra. Ma dopo il secondo tempo in prequalifica, un bel passo indietro.

 

Moto3, la griglia di partenza del GP Olanda

Moto3, la griglia di partenza del GP Olanda

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