Ascolti, record stagionale per la MotoGP ad Assen

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Domenica di grandi ascolti per i motori su Sky: è record stagionale per la MotoGP

f1 e motogp

Oltre 1 milione 600 mila spettatori medi per il GP d’Austria di F1 con il 14,9% di share e 2 milioni 49 mila spettatori unici. Record stagionale per la MotoGP su Sky e in differita su TV8: più di 837 mila spettatori per il gp d’Olanda su Sky e oltre 1 milione 110 mila su TV8

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS

Domenica di grandi ascolti per i motori nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio d’Austria di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 604 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 14,9% di share* e 2 milioni 49 mila spettatori unici**. Ottimo riscontro anche per la differita in chiaro su TV8 delle 18.30, seguita da 1 milione e 248 mila spettatori medi* con il 10,7% di share*. Bene gli studi postgara, con 472 mila spettatori medi in total audience*, il 5% di share* e oltre 1 milione 200 mila contatti unici**.

Record stagionale per la MotoGp

Numeri da record per la MotoGP, che firma il miglior risultato stagionale su Sky e in differita su TV8. Il Gran Premio d’Olanda - in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - ottiene oltre 837 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7,1% di share* e 1 milione e 71 mila spettatori unici**. Ottima performance anche per la differita delle 16 in chiaro su TV8, seguita da 1 milione e 110 mila spettatori medi* con il 10,5% di share*.

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Grandi risultati su skysport.it

Ottimi anche i risultati sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 438 mila utenti unici, 2,8 milioni di pagine viste e 481 mila video views con la Formula 1. Molto positivi anche i dati per MotoGP, con 253 mila utenti unici, 1,2 milioni di pagine viste e 300 mila video views. Sui canali social di Sky, la gara di Formula 1 ha ottenuto 600 mila interazioni e 11 milioni di video views, mentre la MotoGP totalizza 597 mila interazioni e 10 milioni di video views.

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

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