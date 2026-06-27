Marco Bezzecchi guadagna un punto su Jorge Martin nella Sprint Race di Assen: ora lo spagnolo è a 9 punti dal compagno di squadra. Di Giannantonio è a 22 lunghezze dal leader, mentre Marc Marquez è a -42 punti. Domenica la gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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