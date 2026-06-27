Marco Bezzecchi guadagna un punto su Jorge Martin nella Sprint Race di Assen: ora lo spagnolo è a 9 punti dal compagno di squadra. Di Giannantonio è a 22 lunghezze dal leader, mentre Marc Marquez è a -42 punti. Domenica la gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 186 punti
- 177 punti
- Distacco dalla vetta: 9 punti
- 164 punti
- Distacco dalla vetta: 22 punti
- 144 punti
- Distacco dalla vetta: 42 punti
- 143 punti
- Distacco dalla vetta: 43 punti
- 133 punti
- Distacco dalla vetta: 53 punti
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- Distacco dalla vetta: 56 punti
- 118 punti
- Distacco dalla vetta: 68 punti
- 76 punti
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- 43 punti
- 41 punti
- 37 punti
- 34 punti
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- 7 punti
- 4 punti