Quartararo saluta Yamaha: "Parte della mia storia, per sempre grato"MotoGp
Il pilota francese e la Casa giapponese si separeranno ufficialmente a fine stagione. "Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili che porterò sempre con me", ha scritto il campione 2021 su Instagram
Fabio Quartararo saluta ufficialmente la Yamaha dopo 8 anni (di cui 2 con il team Petronas e 6 in quello factory), il titolo del 2021, 11 vittorie, 21 pole position e 32 podi. Dopo l'ufficialità della separazione, il francese dovrebbe diventare il prossimo pilota di punta di Hrc, con cui è atteso l'annuncio per un accordo biennale valido fino al 2028, mentre in Yamaha si attende l'ufficialità di Jorge Martin e Ai Ogura. "Dopo otto stagioni, è giunto il momento di chiudere un capitolo importante della mia carriera", ha scritto Quartararo su Instagram. "Voglio ringraziare sinceramente Yamaha per avermi dato l'opportunità di gareggiare ai massimi livelli, per aver creduto in me e per avermi supportato in tutti questi anni. Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili: un titolo mondiale, undici vittorie, podi, pole position e, soprattutto, un incredibile percorso umano e sportivo che porterò sempre con me. Yamaha non è solo una squadra per me, è parte della mia storia, della mia crescita come pilota e come persona. Oggi sento che è il momento giusto per affrontare una nuova sfida, per ricominciare da capo e per spingermi verso nuovi orizzonti. Grazie di tutto. Per sempre grato".
Yamaha: "Grati a Fabio, talento di punta della MotoGP"
Qui il comunicato di Yamaha: "Yamaha annuncia che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione con il team al termine della stagione 2026. Quartararo è entrato a far parte del progetto Yamaha nel 2019 e si è rapidamente affermato come uno dei talenti di punta di questo sport. La sua esperienza con Yamaha è stata caratterizzata da 11 vittorie, 32 podi e il coronamento del titolo mondiale MotoGP 2021. Durante il suo periodo con Yamaha, Quartararo è diventato un beniamino del pubblico grazie alla sua personalità solare. È ammirato dai fan per la sua autenticità, determinazione e impegno totale dentro e fuori dalla pista. Yamaha e entrambi i piloti continueranno a impegnarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo comune di ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione 2026. Yamaha esprime la sua sincera gratitudine a Quartararo e Rins per la loro dedizione, professionalità e i successi ottenuti, e augura loro tutto il meglio per il futuro"
Pavesio: "Fabio sarà sempre una leggenda Yamaha"
"Fabio e Alex hanno entrambi svolto un ruolo importante nel progetto Yamaha in MotoGP e siamo molto grati per il loro impegno, la loro dedizione e la loro collaborazione nel corso degli anni", ha commentato l'ad Yamaha Paolo Pavesio. "Il percorso di Fabio con Yamaha dura da otto anni, durante i quali abbiamo condiviso grandi successi e momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo celebrato traguardi che hanno plasmato la nostra storia e abbiamo affrontato sfide che ci hanno rafforzato. Al di là dei risultati, è questo percorso che definisce il nostro rapporto e, alla fine, Fabio rimarrà sempre una delle vere leggende della Yamaha in MotoGP. Anche se dire addio non è mai facile dopo anni insieme, restiamo pienamente concentrati sul lavorare come una squadra per ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione".
La carriera di Quartararo in Yamaha
Fino ad oggi, tutto il percorso in MotoGP di Fabio Quartararo è stato con Yamaha. Nel 2019, il francese debutta nella classe regina con la Yamaha Petronas, che gli affida subito una moto con specifiche ufficiali. Quartararo ripaga la fiducia diventando il più giovane poleman nella storia a Jerez e conquistando 6 pole position e 7 podi, chiudendo il campionato al 5° posto. Il 2020 inizia con 2 vittorie nelle prime 2 gare, ma il titolo gli sfugge a causa di infortuni e problemi di gomme nella seconda parte di stagione. Nel 2021 passa al team factory al posto di Valentino Rossi e vince il campionato con 5 vittorie nonostante un intervento al braccio a inizio campionato. Nel 2022 iniziano le fatiche con la moto: Quartararo accumula 91 punti di vantaggio prima della pausa estiva ma subisce la storica rimonta di Pecco Bagnaia, chiudendo secondo. Nel 2023 rinnova per due anni, ma le prestazioni della moto calano ulteriormente: arrivano solo 3 podi e il 10° posto finale, prima di chiudere 13° senza podi nel 2024. Nel 2025 rinnova fino al 2026 e torna in pole e sul podio a Jerez nonostante le difficoltà tecniche. Fin qui, nel 2026 il suo miglior risultato è il 5° posto a Barcellona.