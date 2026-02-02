MotoGP, mercato piloti in vista del Mondiale 2027: Bezzecchi rinnova con Aprilia
Dopo i rumors dei giorni scorsi su Quartararo-Honda e Martin-Aprilia arriva la prima ufficialità dal mercato piloti MotoGP: Marco Bezzecchi rinnova il contratto con la casa di Noale. Un accordo biennale, suggellato da un matrimonio con Albarosa (il nome dato dal Bez alla sua RS-GP) inscenato direttamente da Sepang, dove dal 3 al 5 febbraio ci sono i test ufficiali. Ecco la situazione tra contratti in scadenza, rinnovi e rumors in vista del 2027
LE FOTO DEL MATRIMONIO BEZ-APRILIA - GUIDA AI TEST DI SEPANG
- Dopo la proposta di matrimonio in mondovisione nel post gara di Valencia 2025, Marco Bezzecchi ha sposato Albarosa, la sua Aprilia. Ufficiale il rinnovo del Bez con la casa di Noale, annunciato con tanto di foto di una cerimonia nuziale inscenata direttamente da Sepang (dove dal 3 al 5 febbraio ci sono i test) alla presenza dell'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola in veste di officiante. Accordo biennale per il numero 72, che dunque resterà in Aprilia anche per le stagioni 2027 e 2028
- "Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me"
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: come confermato da Ducati e dallo stesso Marc Marquez alla presentazione di Campiglio, le parti sono vicine al rinnovo
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: Ducati, come ribadito nella presentazione di Madonna di Campiglio, ha dato priorità al rinnovo del campione del mondo Marc Marquez. Una volta chiusa questa operazione, si cercherà di sistemare la seconda sella
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: ancor nessun rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: ancora nessun rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: "Ambire a un team ufficiale credo sia normale, ma questo è un lavoro per il mio manager. Io ora sono concentrato sulla pista", le parole di Alex Marquez sul futuro nel giorno della presentazione del team Gresini
- Scadenza contratto: 2026 (con opzione di rinnovo per altri 2 anni)
- Situazione: Aldeguer è un talento su cui punta tantissimo Ducati per il futuro. Difficilmente Borgo Panigale non eserciterà l'opzione di rinnovo. Da capire soltanto in quale team correrà nel 2027...
- Scadenza contratto: 2028
- Situazione: ufficiale il rinnovo di contratto del Bez con Aprilia fino al 2028, annunciato con tanto di matrimonio
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: secondo Motorsport sarebbe in dirittura d'arrivo il suo passaggio in Yamaha per i prossimi due anni
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: secondo As sarebbe molto vicino a firmare con Ducati per correre nel team factory di Borgo Panigale nel 2027. Ma il direttore Motorsport di Ktm, Pit Beirer, in un'intervista a Speedweek ha parlato così: "Il rapporto con Pedro è straordinario e di certo non lo lasceremo andare via così facilmente. Ha sul tavolo un'offerta da parte nostra che è molto valida sotto ogni aspetto"
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: secondo i media spagnoli, Vinales sarebbe il principale indiziato per sostituire Pedro Acosta nel team factory in caso di addio del Tiburón direzione Ducati
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: secondo quanto riportato da Motorsport, il 'Diablo' avrebbe già chiuso l'accordo con Honda per le stagioni 2027 e 2028. "Soltanto voci, Fabio e il suo manager non ci hanno comunicato niente. Proveremo a convincerlo a restare", ha poi dichiarato il managing director Yamaha, Paolo Pavesio, a GpOne
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2027
- Situazione: Toprak, appena sbarcato in MotoGP dalla Superbike, è uno dei pochissimi della griglia ad avere un contratto in scadenza a fine 2027. Da capire, dopo il primo anno di top class, se il turco riuscirà a guadagnarsi la promozione nel team factory
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors, ma è chiaro che l'eventuale arrivo di Fabio Quartararo comporti l'uscita di uno tra Mir e Marini
- Scadenza contratto: 2026
- Situazione: al momento non ci sono rumors, ma è chiaro che l'eventuale arrivo di Fabio Quartararo comporti l'uscita di uno tra Mir e Marini
- Scadenza contratto: 2027
- Situazione: ha rinnovato per altri due anni nella scorsa stagione e, salvo colpi di scena, dovrebbe rimanere con la squadra di Cecchinello anche l'anno prossimo
- Scadenza contratto: pluriennale
- Situazione: il campione del mondo 2025 della Moto2 ha firmato un contratto pluriennale con Honda, che non ha specificato la scadenza. Nell'accordo è prevista la possibilità del salto nel team factory a partire dal 2027