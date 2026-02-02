Dopo i rumors dei giorni scorsi su Quartararo-Honda e Martin-Aprilia arriva la prima ufficialità dal mercato piloti MotoGP: Marco Bezzecchi rinnova il contratto con la casa di Noale. Un accordo biennale, suggellato da un matrimonio con Albarosa (il nome dato dal Bez alla sua RS-GP) inscenato direttamente da Sepang, dove dal 3 al 5 febbraio ci sono i test ufficiali. Ecco la situazione tra contratti in scadenza, rinnovi e rumors in vista del 2027

