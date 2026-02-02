Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, mercato piloti in vista del Mondiale 2027: Bezzecchi rinnova con Aprilia

MotoGp fotogallery
24 foto

Dopo i rumors dei giorni scorsi su Quartararo-Honda e Martin-Aprilia arriva la prima ufficialità dal mercato piloti MotoGP: Marco Bezzecchi rinnova il contratto con la casa di Noale. Un accordo biennale, suggellato da un matrimonio con Albarosa (il nome dato dal Bez alla sua RS-GP) inscenato direttamente da Sepang, dove dal 3 al 5 febbraio ci sono i test ufficiali. Ecco la situazione tra contratti in scadenza, rinnovi e rumors in vista del 2027

LE FOTO DEL MATRIMONIO BEZ-APRILIAGUIDA AI TEST DI SEPANG

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, livree 2026: manca solo Honda Hrc

motogp

La MotoGP si prepara a scendere in pista per i test ufficiali di Sepang del 3-5 febbraio e...

13 foto

Le FOTO delle nuove Honda Lcr di Zarco e Moreira

MotoGp

Svelate anche le Honda del team Lcr in vista della stagione 2026: per Johann Zarco livrea Castrol...

23 foto

Le FOTO della Ducati Gresini di Marquez e Aldeguer

MotoGp

Svelata la Ducati Gresini di Alex Marquez (che avrà una GP26 come i piloti ufficiali) e Fermin...

16 foto

Test Shakedown: Honda miglior tempo con Espargaro

MotoGp

Honda chiude davanti a tutti la tre giorni di test shakedown a Sepang: miglior tempo di Aleix...

13 foto

Shakedown, Miller il più veloce del Day 2 a Sepang

MotoGp

Termina la seconda giornata dei test Shakedown a Sepang nella quale hanno esordito gli altri 3...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moreira: "Imparato molto allenandomi coi Marquez"

    team lcr - #11

    Il rookie di Lcr ha raccontato del suo inverno, con poche vacanze e tanto lavoro (anche insieme...

    Zarco: "Honda veloce, sogniamo altre vittorie"

    team lcr - #5

    Dopo il trionfo di Le Mans nel 2025 il pilota francese è pronto a cogliere altre opportunità...

    Svelate le Honda Lcr di Moreira e Zarco

    MotoGp

    Honda Lcr è stato il penultimo team a svelare le livree per la stagione 2026. Come da tradizione...