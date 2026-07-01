Per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora, ma adesso è certo: Enea Bastianini correrà con l'Aprilia del team Trackhouse nei prossimi due anni, da compagno di squadra di Raúl Fernández. Ktm non ha esercitato entro la scadenza prevista la clausola di estensione di un anno del contratto di Bastianini, che quindi può passare alla squadra americana. Come per Martín, anche Bastianini guiderà così la sua terza moto in quattro anni, dopo Ducati e Ktm. Con Ktm Bastianini non ha ancora vinto una gara, ottenendo un podio e due medaglie Sprint. Bastianini non vince dalla seconda delle due gare a Misano del 2024: nell'Aprilia italiana in cui ritroverà Bagnaia e Bezzecchi spera di tornare anche a conquistare con continuità grandi risultati.