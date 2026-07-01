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MotoGP, Bastianini in Trackhouse dal 2027: c'è il via libera. Le news

MotoGp

Sandro Donato Grosso e Rosario Triolo

Ktm non esercita la clausola per trattenere il pilota italiano, che dal 2027 correrà con l'Aprilia del team statunitense. La MotoGP torna dal 10 al 12 luglio per il GP Germania al Sachsenring: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA PILOTI 2027

Per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora, ma adesso è certo: Enea Bastianini correrà con l'Aprilia del team Trackhouse nei prossimi due anni, da compagno di squadra di Raúl Fernández. Ktm non ha esercitato entro la scadenza prevista la clausola di estensione di un anno del contratto di Bastianini, che quindi può passare alla squadra americana. Come per Martín, anche Bastianini guiderà così la sua terza moto in quattro anni, dopo Ducati e Ktm. Con Ktm Bastianini non ha ancora vinto una gara, ottenendo un podio e due medaglie Sprint. Bastianini non vince dalla seconda delle due gare a Misano del 2024: nell'Aprilia italiana in cui ritroverà Bagnaia e Bezzecchi spera di tornare anche a conquistare con continuità grandi risultati.

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