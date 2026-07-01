Dopo gli addii di Quartararo e Rins, la Yamaha ha ufficializzato la coppia di piloti per la prossima stagione: Jorge Mertin e Ai Ogura. Paolo Pavesio, Managing Director: "L'ingaggio di piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la fiducia nel progetto". La MotoGP torna dal 10 al 12 luglio per il GP Germania al Sachsenring: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW LA GRIGLIA PILOTI 2027

"Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia Jorge Martín e Ai Ogura come i piloti che guideranno il Team Yamaha Factory MotoGP nella nuova era della MotoGP, a partire dalla stagione 2027", così la casa giapponese ha annunciato la nuova coppia di piloti per il prossimo campionato. Martín e Ogura prendono il posto di Quartararo e Rins.

Yamaha pronta ad entrare in una 'nuova era' "Mentre la MotoGP si prepara ad entrare in una nuova era tecnica nel 2027 - prosegue il comunicato ufficiale - Yamaha continua a gettare le basi del suo progetto a lungo termine, combinando una comprovata esperienza vincente con uno dei talenti emergenti più promettenti del motociclismo. Jorge Martín entra a far parte di Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Campione del mondo e vincitore di numerosi Gran Premi, lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente ai massimi livelli. Al suo fianco, Ai Ogura rappresenta il futuro sia di Yamaha che della MotoGP. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al Team Ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la scelta ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha.



"Martín-Ogura, profili complementari per le ambizioni Yamaha" "Insieme, Martín e Ogura formano una coppia di piloti con profili complementari, ideale per supportare le ambizioni competitive di Yamaha nella prossima era del campionato", si legge ancora nella nota.